Propbase (PROPS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Propbase (PROPS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Propbase (PROPS) Informacije Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Službena web stranica: https://www.propbase.app/ Bijela knjiga: https://www.propbase.app/white-paper Istraživač blokova: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 Kupi PROPS odmah!

Propbase (PROPS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Propbase (PROPS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.06M $ 11.06M $ 11.06M Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 443.46M $ 443.46M $ 443.46M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.94M $ 29.94M $ 29.94M Povijesni maksimum: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 Povijesni minimum: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 Trenutna cijena: $ 0.024946 $ 0.024946 $ 0.024946 Saznajte više o cijeni Propbase (PROPS)

Propbase (PROPS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Propbase (PROPS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROPS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROPS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROPS tokena, istražite PROPS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PROPS Jeste li zainteresirani za dodavanje Propbase (PROPS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PROPS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PROPS na MEXC-u odmah!

Propbase (PROPS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PROPS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PROPS povijest cijena odmah!

PROPS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PROPS? Naša PROPS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PROPS predviđanje cijene tokena odmah!

