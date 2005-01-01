Propy (PRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Propy (PRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Propy (PRO) Informacije Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain. Službena web stranica: https://propy.com/ Bijela knjiga: https://propy.com/browse/whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x226bb599a12c826476e3a771454697ea52e9e220 Kupi PRO odmah!

Propy (PRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Propy (PRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 67.46M $ 67.46M $ 67.46M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 67.46M $ 67.46M $ 67.46M Povijesni maksimum: $ 3.9501 $ 3.9501 $ 3.9501 Povijesni minimum: $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 $ 0.0295550249115 Trenutna cijena: $ 0.6746 $ 0.6746 $ 0.6746 Saznajte više o cijeni Propy (PRO)

Propy (PRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Propy (PRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRO tokena, istražite PRO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PRO Jeste li zainteresirani za dodavanje Propy (PRO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PRO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PRO na MEXC-u odmah!

Propy (PRO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PRO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PRO povijest cijena odmah!

PRO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PRO? Naša PRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PRO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!