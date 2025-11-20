priceless Cijena danas

Trenutačna cijena priceless (PRICELESS) danas je $ 0.0013498, s promjenom od 0.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PRICELESS u USD je $ 0.0013498 po PRICELESS.

priceless trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PRICELESS. Tijekom posljednja 24 sata, PRICELESS trgovao je između $ 0.0012 (niska) i $ 0.0014513 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PRICELESS se kretao +1.72% u posljednjem satu i -3.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.12K.

Informacije o tržištu priceless (PRICELESS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija priceless je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.12K. Količina u optjecaju PRICELESS je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.