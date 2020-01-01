Parcl (PRCL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Parcl (PRCL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Parcl (PRCL) Informacije Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures. Službena web stranica: https://www.parcl.co/ Bijela knjiga: https://docs.parcl.co/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4LLbsb5ReP3yEtYzmXewyGjcir5uXtKFURtaEUVC2AHs Kupi PRCL odmah!

Parcl (PRCL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Parcl (PRCL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.10M $ 29.10M $ 29.10M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 412.28M $ 412.28M $ 412.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 70.59M $ 70.59M $ 70.59M Povijesni maksimum: $ 3 $ 3 $ 3 Povijesni minimum: $ 0.04874291631068839 $ 0.04874291631068839 $ 0.04874291631068839 Trenutna cijena: $ 0.07059 $ 0.07059 $ 0.07059 Saznajte više o cijeni Parcl (PRCL)

Parcl (PRCL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Parcl (PRCL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRCL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRCL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRCL tokena, istražite PRCL cijenu tokena uživo!

Parcl (PRCL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PRCL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PRCL povijest cijena odmah!

PRCL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PRCL? Naša PRCL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PRCL predviđanje cijene tokena odmah!

