Više o POR

POR Informacije o cijeni

POR Službena web stranica

POR Tokenomija

POR Prognoza cijena

POR Povijest

Vodič za kupnju POR

Konverter POR u fiducijarnu valutu

POR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PortugalNationalTeam Logotip

PortugalNationalTeam Cijena(POR)

1 POR u USD cijena uživo:

$0.9011
$0.9011$0.9011
-0.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PortugalNationalTeam (POR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:08:03 (UTC+8)

PortugalNationalTeam (POR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.8657
$ 0.8657$ 0.8657
24-satna najniža cijena
$ 0.9461
$ 0.9461$ 0.9461
24-satna najviša cijena

$ 0.8657
$ 0.8657$ 0.8657

$ 0.9461
$ 0.9461$ 0.9461

$ 7.238832958419752
$ 7.238832958419752$ 7.238832958419752

$ 0.2656811220211176
$ 0.2656811220211176$ 0.2656811220211176

-0.10%

-0.99%

+4.45%

+4.45%

PortugalNationalTeam (POR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9011. Tijekom protekla 24 sata, PORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.8657 i najviše cijene $ 0.9461, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POR je $ 7.238832958419752, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.2656811220211176.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POR se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i +4.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PortugalNationalTeam (POR)

No.1454

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

$ 87.40K
$ 87.40K$ 87.40K

$ 17.96M
$ 17.96M$ 17.96M

5.23M
5.23M 5.23M

19,930,000
19,930,000 19,930,000

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija PortugalNationalTeam je $ 4.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.40K. Količina u optjecaju POR je 5.23M, s ukupnom količinom od 19930000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.96M.

PortugalNationalTeam (POR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PortugalNationalTeam za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00901-0.99%
30 dana$ +0.0397+4.60%
60 dana$ -0.0517-5.43%
90 dana$ +0.065+7.77%
PortugalNationalTeam promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u POR od $ -0.00901 (-0.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PortugalNationalTeam 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0397 (+4.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PortugalNationalTeam 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POR od $ -0.0517 (-5.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PortugalNationalTeam 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.065 (+7.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PortugalNationalTeam (POR)?

Pogledajte PortugalNationalTeam stranicu Povijest cijena sada.

Što je PortugalNationalTeam (POR)

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PortugalNationalTeam dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PortugalNationalTeam ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti POR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PortugalNationalTeam na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PortugalNationalTeam učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PortugalNationalTeam Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PortugalNationalTeam (POR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PortugalNationalTeam (POR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PortugalNationalTeam.

Provjerite PortugalNationalTeam predviđanje cijene sada!

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PortugalNationalTeam (POR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PortugalNationalTeam (POR)

Tražiš kako kupiti PortugalNationalTeam? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PortugalNationalTeam na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

POR u lokalnim valutama

1 PortugalNationalTeam(POR) u VND
23,712.4465
1 PortugalNationalTeam(POR) u AUD
A$1.369672
1 PortugalNationalTeam(POR) u GBP
0.657803
1 PortugalNationalTeam(POR) u EUR
0.765935
1 PortugalNationalTeam(POR) u USD
$0.9011
1 PortugalNationalTeam(POR) u MYR
RM3.802642
1 PortugalNationalTeam(POR) u TRY
37.071254
1 PortugalNationalTeam(POR) u JPY
¥132.4617
1 PortugalNationalTeam(POR) u ARS
ARS$1,241.184151
1 PortugalNationalTeam(POR) u RUB
72.610638
1 PortugalNationalTeam(POR) u INR
79.350866
1 PortugalNationalTeam(POR) u IDR
Rp14,772.128784
1 PortugalNationalTeam(POR) u KRW
1,256.76417
1 PortugalNationalTeam(POR) u PHP
51.479843
1 PortugalNationalTeam(POR) u EGP
￡E.43.730383
1 PortugalNationalTeam(POR) u BRL
R$4.892973
1 PortugalNationalTeam(POR) u CAD
C$1.234507
1 PortugalNationalTeam(POR) u BDT
109.510683
1 PortugalNationalTeam(POR) u NGN
1,379.935529
1 PortugalNationalTeam(POR) u COP
$3,618.871666
1 PortugalNationalTeam(POR) u ZAR
R.15.85936
1 PortugalNationalTeam(POR) u UAH
37.332573
1 PortugalNationalTeam(POR) u VES
Bs131.5606
1 PortugalNationalTeam(POR) u CLP
$872.2648
1 PortugalNationalTeam(POR) u PKR
Rs255.696136
1 PortugalNationalTeam(POR) u KZT
485.764988
1 PortugalNationalTeam(POR) u THB
฿29.114541
1 PortugalNationalTeam(POR) u TWD
NT$27.609704
1 PortugalNationalTeam(POR) u AED
د.إ3.307037
1 PortugalNationalTeam(POR) u CHF
Fr0.72088
1 PortugalNationalTeam(POR) u HKD
HK$7.019569
1 PortugalNationalTeam(POR) u AMD
֏344.715805
1 PortugalNationalTeam(POR) u MAD
.د.م8.091878
1 PortugalNationalTeam(POR) u MXN
$16.805515
1 PortugalNationalTeam(POR) u SAR
ريال3.379125
1 PortugalNationalTeam(POR) u PLN
3.280004
1 PortugalNationalTeam(POR) u RON
лв3.901763
1 PortugalNationalTeam(POR) u SEK
kr8.461329
1 PortugalNationalTeam(POR) u BGN
лв1.504837
1 PortugalNationalTeam(POR) u HUF
Ft304.319492
1 PortugalNationalTeam(POR) u CZK
18.805957
1 PortugalNationalTeam(POR) u KWD
د.ك0.2748355
1 PortugalNationalTeam(POR) u ILS
3.018685
1 PortugalNationalTeam(POR) u AOA
Kz821.415727
1 PortugalNationalTeam(POR) u BHD
.د.ب0.3397147
1 PortugalNationalTeam(POR) u BMD
$0.9011
1 PortugalNationalTeam(POR) u DKK
kr5.740007
1 PortugalNationalTeam(POR) u HNL
L23.617831
1 PortugalNationalTeam(POR) u MUR
41.27038
1 PortugalNationalTeam(POR) u NAD
$15.85936
1 PortugalNationalTeam(POR) u NOK
kr9.001989
1 PortugalNationalTeam(POR) u NZD
$1.522859
1 PortugalNationalTeam(POR) u PAB
B/.0.9011
1 PortugalNationalTeam(POR) u PGK
K3.811653
1 PortugalNationalTeam(POR) u QAR
ر.ق3.289015
1 PortugalNationalTeam(POR) u RSD
дин.90.227143

PortugalNationalTeam Resurs

Za dublje razumijevanje PortugalNationalTeam, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena PortugalNationalTeam web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PortugalNationalTeam

Koliko PortugalNationalTeam (POR) vrijedi danas?
Cijena POR uživo u USD je 0.9011 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POR u USD?
Trenutačna cijena POR u USD je $ 0.9011. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PortugalNationalTeam?
Tržišna kapitalizacija za POR je $ 4.71M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POR?
Količina u optjecaju za POR je 5.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POR?
POR je postigao ATH cijenu od 7.238832958419752 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POR?
POR je vidio ATL cijenu od 0.2656811220211176 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POR?
24-satni obujam trgovanja za POR je $ 87.40K USD.
Hoće li POR još narasti ove godine?
POR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:08:03 (UTC+8)

PortugalNationalTeam (POR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

POR u USD kalkulator

Iznos

POR
POR
USD
USD

1 POR = 0.9011 USD

Trgujte POR

PORUSDT
$0.9011
$0.9011$0.9011
-0.97%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine