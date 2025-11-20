Pibble Cijena danas

Trenutačna cijena Pibble (PIBBLE) danas je $ 0.00042884, s promjenom od 38.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PIBBLE u USD je $ 0.00042884 po PIBBLE.

Pibble trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PIBBLE. Tijekom posljednja 24 sata, PIBBLE trgovao je između $ 0.000274 (niska) i $ 0.00045186 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PIBBLE se kretao -3.88% u posljednjem satu i +379.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.75K.

Informacije o tržištu Pibble (PIBBLE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 53.75K$ 53.75K $ 53.75K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

