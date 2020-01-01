Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Perpetual Protocol (PERP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Perpetual Protocol (PERP) Informacije Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards. Službena web stranica: https://perp.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn Kupi PERP odmah!

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Perpetual Protocol (PERP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.94M $ 16.94M $ 16.94M Ukupna količina: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Količina u optjecaju: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.49M $ 38.49M $ 38.49M Povijesni maksimum: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 Povijesni minimum: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 Trenutna cijena: $ 0.2566 $ 0.2566 $ 0.2566 Saznajte više o cijeni Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Perpetual Protocol (PERP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PERP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PERP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PERP tokena, istražite PERP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PERP Jeste li zainteresirani za dodavanje Perpetual Protocol (PERP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PERP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PERP na MEXC-u odmah!

Perpetual Protocol (PERP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PERP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PERP povijest cijena odmah!

PERP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PERP? Naša PERP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PERP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!