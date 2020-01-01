Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Perpetual Protocol (PERP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Perpetual Protocol (PERP) Informacije

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Službena web stranica:
https://perp.com
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Perpetual Protocol (PERP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M
Ukupna količina:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Količina u optjecaju:
$ 66.00M
$ 66.00M$ 66.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 38.49M
$ 38.49M$ 38.49M
Povijesni maksimum:
$ 25.181
$ 25.181$ 25.181
Povijesni minimum:
$ 0.16472737216386243
$ 0.16472737216386243$ 0.16472737216386243
Trenutna cijena:
$ 0.2566
$ 0.2566$ 0.2566

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Perpetual Protocol (PERP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PERP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PERP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PERP tokena, istražite PERP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PERP

Jeste li zainteresirani za dodavanje Perpetual Protocol (PERP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PERP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Perpetual Protocol (PERP) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PERP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PERP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PERP? Naša PERP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.