Perpetual Protocol (PERP) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2533
24-satna najniža cijena
$ 0.2743
24-satna najviša cijena
$ 0.2533
$ 0.2743
$ 24.84327338
$ 0.16472737216386243
+0.07%
-0.72%
-0.31%
-0.31%
Perpetual Protocol (PERP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2589. Tijekom protekla 24 sata, PERPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2533 i najviše cijene $ 0.2743, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PERP je $ 24.84327338, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.16472737216386243.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PERP se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i -0.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Perpetual Protocol (PERP)
No.936
$ 17.09M
$ 235.38K
$ 38.84M
66.00M
150,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Perpetual Protocol je $ 17.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 235.38K. Količina u optjecaju PERP je 66.00M, s ukupnom količinom od 150000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.84M.
Perpetual Protocol (PERP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Perpetual Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.001875
-0.72%
30 dana
$ +0.0098
+3.93%
60 dana
$ +0.0243
+10.35%
90 dana
$ +0.0024
+0.93%
Perpetual Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PERP od $ -0.001875 (-0.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Perpetual Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0098 (+3.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Perpetual Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PERP od $ +0.0243 (+10.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Perpetual Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0024 (+0.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.
Perpetual Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Perpetual Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PERP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Perpetual Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Perpetual Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti Perpetual Protocol (PERP)
Tražiš kako kupiti Perpetual Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Perpetual Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.