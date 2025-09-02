Što je Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Perpetual Protocol Koliko Perpetual Protocol (PERP) vrijedi danas? Cijena PERP uživo u USD je 0.2589 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PERP u USD? $ 0.2589 . Provjerite Trenutačna cijena PERP u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Perpetual Protocol? Tržišna kapitalizacija za PERP je $ 17.09M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PERP? Količina u optjecaju za PERP je 66.00M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PERP? PERP je postigao ATH cijenu od 24.84327338 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PERP? PERP je vidio ATL cijenu od 0.16472737216386243 USD . Koliki je obujam trgovanja za PERP? 24-satni obujam trgovanja za PERP je $ 235.38K USD . Hoće li PERP još narasti ove godine? PERP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PERP predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Perpetual Protocol (PERP) Važna ažuriranja industrije

