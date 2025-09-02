Više o PERP

$0.2586
-0.72%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:06:06 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2533
24-satna najniža cijena
$ 0.2743
24-satna najviša cijena

$ 0.2533
$ 0.2743
$ 24.84327338
$ 0.16472737216386243
+0.07%

-0.72%

-0.31%

-0.31%

Perpetual Protocol (PERP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2589. Tijekom protekla 24 sata, PERPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2533 i najviše cijene $ 0.2743, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PERP je $ 24.84327338, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.16472737216386243.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PERP se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i -0.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Perpetual Protocol (PERP)

No.936

$ 17.09M
$ 17.09M

$ 235.38K
$ 235.38K

$ 38.84M
$ 38.84M

66.00M
66.00M

150,000,000
150,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Perpetual Protocol je $ 17.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 235.38K. Količina u optjecaju PERP je 66.00M, s ukupnom količinom od 150000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.84M.

Perpetual Protocol (PERP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Perpetual Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001875-0.72%
30 dana$ +0.0098+3.93%
60 dana$ +0.0243+10.35%
90 dana$ +0.0024+0.93%
Perpetual Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PERP od $ -0.001875 (-0.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Perpetual Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0098 (+3.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Perpetual Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PERP od $ +0.0243 (+10.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Perpetual Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0024 (+0.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Perpetual Protocol (PERP)?

Pogledajte Perpetual Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Perpetual Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PERP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Perpetual Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Perpetual Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Perpetual Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Perpetual Protocol (PERP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Perpetual Protocol (PERP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Perpetual Protocol.

Provjerite Perpetual Protocol predviđanje cijene sada!

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Perpetual Protocol (PERP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PERP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Perpetual Protocol (PERP)

Tražiš kako kupiti Perpetual Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Perpetual Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PERP u lokalnim valutama

1 Perpetual Protocol(PERP) u VND
6,812.9535
1 Perpetual Protocol(PERP) u AUD
A$0.393528
1 Perpetual Protocol(PERP) u GBP
0.188997
1 Perpetual Protocol(PERP) u EUR
0.220065
1 Perpetual Protocol(PERP) u USD
$0.2589
1 Perpetual Protocol(PERP) u MYR
RM1.092558
1 Perpetual Protocol(PERP) u TRY
10.651146
1 Perpetual Protocol(PERP) u JPY
¥38.0583
1 Perpetual Protocol(PERP) u ARS
ARS$356.611449
1 Perpetual Protocol(PERP) u RUB
20.862162
1 Perpetual Protocol(PERP) u INR
22.798734
1 Perpetual Protocol(PERP) u IDR
Rp4,244.261616
1 Perpetual Protocol(PERP) u KRW
361.08783
1 Perpetual Protocol(PERP) u PHP
14.790957
1 Perpetual Protocol(PERP) u EGP
￡E.12.564417
1 Perpetual Protocol(PERP) u BRL
R$1.405827
1 Perpetual Protocol(PERP) u CAD
C$0.354693
1 Perpetual Protocol(PERP) u BDT
31.464117
1 Perpetual Protocol(PERP) u NGN
396.476871
1 Perpetual Protocol(PERP) u COP
$1,039.757934
1 Perpetual Protocol(PERP) u ZAR
R.4.55664
1 Perpetual Protocol(PERP) u UAH
10.726227
1 Perpetual Protocol(PERP) u VES
Bs37.7994
1 Perpetual Protocol(PERP) u CLP
$250.6152
1 Perpetual Protocol(PERP) u PKR
Rs73.465464
1 Perpetual Protocol(PERP) u KZT
139.567812
1 Perpetual Protocol(PERP) u THB
฿8.365059
1 Perpetual Protocol(PERP) u TWD
NT$7.932696
1 Perpetual Protocol(PERP) u AED
د.إ0.950163
1 Perpetual Protocol(PERP) u CHF
Fr0.20712
1 Perpetual Protocol(PERP) u HKD
HK$2.016831
1 Perpetual Protocol(PERP) u AMD
֏98.967114
1 Perpetual Protocol(PERP) u MAD
.د.م2.324922
1 Perpetual Protocol(PERP) u MXN
$4.828485
1 Perpetual Protocol(PERP) u SAR
ريال0.970875
1 Perpetual Protocol(PERP) u PLN
0.942396
1 Perpetual Protocol(PERP) u RON
лв1.121037
1 Perpetual Protocol(PERP) u SEK
kr2.431071
1 Perpetual Protocol(PERP) u BGN
лв0.432363
1 Perpetual Protocol(PERP) u HUF
Ft87.435708
1 Perpetual Protocol(PERP) u CZK
5.403243
1 Perpetual Protocol(PERP) u KWD
د.ك0.0789645
1 Perpetual Protocol(PERP) u ILS
0.867315
1 Perpetual Protocol(PERP) u AOA
Kz236.005473
1 Perpetual Protocol(PERP) u BHD
.د.ب0.0976053
1 Perpetual Protocol(PERP) u BMD
$0.2589
1 Perpetual Protocol(PERP) u DKK
kr1.649193
1 Perpetual Protocol(PERP) u HNL
L6.78318
1 Perpetual Protocol(PERP) u MUR
11.85762
1 Perpetual Protocol(PERP) u NAD
$4.554051
1 Perpetual Protocol(PERP) u NOK
kr2.586411
1 Perpetual Protocol(PERP) u NZD
$0.437541
1 Perpetual Protocol(PERP) u PAB
B/.0.2589
1 Perpetual Protocol(PERP) u PGK
K1.095147
1 Perpetual Protocol(PERP) u QAR
ر.ق0.942396
1 Perpetual Protocol(PERP) u RSD
дин.25.921068

Perpetual Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Perpetual Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Perpetual Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Perpetual Protocol

Koliko Perpetual Protocol (PERP) vrijedi danas?
Cijena PERP uživo u USD je 0.2589 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PERP u USD?
Trenutačna cijena PERP u USD je $ 0.2589. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Perpetual Protocol?
Tržišna kapitalizacija za PERP je $ 17.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PERP?
Količina u optjecaju za PERP je 66.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PERP?
PERP je postigao ATH cijenu od 24.84327338 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PERP?
PERP je vidio ATL cijenu od 0.16472737216386243 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PERP?
24-satni obujam trgovanja za PERP je $ 235.38K USD.
Hoće li PERP još narasti ove godine?
PERP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PERP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:06:06 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 PERP = 0.2589 USD

