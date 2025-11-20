PEPECASH Cijena danas

Trenutačna cijena PEPECASH (PECH) danas je $ 0.00000000658, s promjenom od 6.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PECH u USD je $ 0.00000000658 po PECH.

PEPECASH trenutačno je na #4130 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 PECH. Tijekom posljednja 24 sata, PECH trgovao je između $ 0.00000000607 (niska) i $ 0.00000000847 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000000107956974447, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000000136555085.

U kratkoročnim performansama, PECH se kretao +0.92% u posljednjem satu i -10.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.18K.

Informacije o tržištu PEPECASH (PECH)

Poredak No.4130 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 53.18K$ 53.18K $ 53.18K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 658.00K$ 658.00K $ 658.00K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Ukupna količina 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

