$ 0.1723
$ 0.1723
$ 0.1944
$ 0.1944
$ 0.1723
$ 0.1723
$ 0.1944
$ 0.1944
$ 0.428008274672332
$ 0.428008274672332
$ 0.14025354993418265
$ 0.14025354993418265
+2.71%
+1.79%
+17.82%
+17.82%
Particle Network (PARTI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1818. Tijekom protekla 24 sata, PARTItrgovalo je između najniže cijene $ 0.1723 i najviše cijene $ 0.1944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARTI je $ 0.428008274672332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.14025354993418265.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARTI se promijenio za +2.71% u posljednjih sat vremena, +1.79% u posljednjih 24 sata i +17.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
No.609
$ 42.36M
$ 42.36M
$ 2.88M
$ 2.88M
$ 181.80M
$ 181.80M
233.00M
233.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
23.30%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Particle Network je $ 42.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.88M. Količina u optjecaju PARTI je 233.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.80M.
$ +0.003197
+1.79%
$ +0.0111
+6.50%
$ -0.0025
-1.36%
$ -0.0679
-27.20%
Danas je zabilježena promjena u PARTI od $ +0.003197 (+1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0111 (+6.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PARTI od $ -0.0025 (-1.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0679 (-27.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.
Particle Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Particle Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PARTI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Particle Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Particle Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Koliko će Particle Network (PARTI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Particle Network (PARTI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Particle Network.
Razumijevanje tokenomike Particle Network (PARTI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PARTI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Tražiš kako kupiti Particle Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Particle Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.