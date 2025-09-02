Više o PARTI

Particle Network Logotip

Particle Network Cijena(PARTI)

1 PARTI u USD cijena uživo:

+1.79%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Particle Network (PARTI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:55:00 (UTC+8)

Particle Network (PARTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+2.71%

+1.79%

+17.82%

+17.82%

Particle Network (PARTI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1818. Tijekom protekla 24 sata, PARTItrgovalo je između najniže cijene $ 0.1723 i najviše cijene $ 0.1944, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PARTI je $ 0.428008274672332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.14025354993418265.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PARTI se promijenio za +2.71% u posljednjih sat vremena, +1.79% u posljednjih 24 sata i +17.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Particle Network (PARTI)

No.609

23.30%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Particle Network je $ 42.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.88M. Količina u optjecaju PARTI je 233.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.80M.

Particle Network (PARTI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Particle Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.003197+1.79%
30 dana$ +0.0111+6.50%
60 dana$ -0.0025-1.36%
90 dana$ -0.0679-27.20%
Particle Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PARTI od $ +0.003197 (+1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Particle Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0111 (+6.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Particle Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PARTI od $ -0.0025 (-1.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Particle Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0679 (-27.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Particle Network (PARTI)?

Pogledajte Particle Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Particle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Particle Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PARTI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Particle Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Particle Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Particle Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Particle Network (PARTI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Particle Network (PARTI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Particle Network.

Provjerite Particle Network predviđanje cijene sada!

Particle Network (PARTI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Particle Network (PARTI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PARTI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Particle Network (PARTI)

Tražiš kako kupiti Particle Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Particle Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Particle Network Resurs

Za dublje razumijevanje Particle Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Particle Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Particle Network

Koliko Particle Network (PARTI) vrijedi danas?
Cijena PARTI uživo u USD je 0.1818 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PARTI u USD?
Trenutačna cijena PARTI u USD je $ 0.1818. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Particle Network?
Tržišna kapitalizacija za PARTI je $ 42.36M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PARTI?
Količina u optjecaju za PARTI je 233.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PARTI?
PARTI je postigao ATH cijenu od 0.428008274672332 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PARTI?
PARTI je vidio ATL cijenu od 0.14025354993418265 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PARTI?
24-satni obujam trgovanja za PARTI je $ 2.88M USD.
Hoće li PARTI još narasti ove godine?
PARTI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PARTI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:55:00 (UTC+8)

Particle Network (PARTI) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

