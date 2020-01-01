Particle Network (PARTI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Particle Network (PARTI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Particle Network (PARTI) Informacije Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience. Službena web stranica: https://particle.network/ Bijela knjiga: https://whitepaper.particle.network/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00 Kupi PARTI odmah!

Particle Network (PARTI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Particle Network (PARTI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.62M $ 43.62M $ 43.62M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 233.00M $ 233.00M $ 233.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 187.20M $ 187.20M $ 187.20M Povijesni maksimum: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 Povijesni minimum: $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 Trenutna cijena: $ 0.1872 $ 0.1872 $ 0.1872 Saznajte više o cijeni Particle Network (PARTI)

Particle Network (PARTI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Particle Network (PARTI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PARTI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PARTI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PARTI tokena, istražite PARTI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PARTI Jeste li zainteresirani za dodavanje Particle Network (PARTI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PARTI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PARTI na MEXC-u odmah!

Particle Network (PARTI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PARTI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PARTI povijest cijena odmah!

PARTI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PARTI? Naša PARTI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PARTI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!