HashPack (PACK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u HashPack (PACK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

HashPack (PACK) Informacije HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation. Službena web stranica: https://www.hashpack.app/ Bijela knjiga: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Istraživač blokova: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.4794920 Kupi PACK odmah!

HashPack (PACK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za HashPack (PACK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.74M $ 16.74M $ 16.74M Povijesni maksimum: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Povijesni minimum: $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 Trenutna cijena: $ 0.01674 $ 0.01674 $ 0.01674 Saznajte više o cijeni HashPack (PACK)

HashPack (PACK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike HashPack (PACK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PACK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PACK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PACK tokena, istražite PACK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PACK Jeste li zainteresirani za dodavanje HashPack (PACK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PACK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

HashPack (PACK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PACK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PACK povijest cijena odmah!

PACK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PACK? Naša PACK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PACK predviđanje cijene tokena odmah!

