Spark (SPK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Spark (SPK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Spark (SPK) Informacije

Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL).

Službena web stranica:
https://spark.fi/
Bijela knjiga:
https://docs.spark.fi/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066

Spark (SPK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spark (SPK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 97.64M
$ 97.64M
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.63B
$ 1.63B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 598.30M
$ 598.30M
Povijesni maksimum:
$ 0.2
$ 0.2
Povijesni minimum:
$ 0.0292385971843975
$ 0.0292385971843975
Trenutna cijena:
$ 0.05983
$ 0.05983

Spark (SPK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Spark (SPK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SPK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SPK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SPK tokena, istražite SPK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SPK

Jeste li zainteresirani za dodavanje Spark (SPK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SPK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Spark (SPK) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena SPK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

SPK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SPK? Naša SPK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.