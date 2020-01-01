Spark (SPK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Spark (SPK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Spark (SPK) Informacije Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL). Službena web stranica: https://spark.fi/ Bijela knjiga: https://docs.spark.fi/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066 Kupi SPK odmah!

Spark (SPK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Spark (SPK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 97.64M $ 97.64M $ 97.64M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 598.30M $ 598.30M $ 598.30M Povijesni maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Povijesni minimum: $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 Trenutna cijena: $ 0.05983 $ 0.05983 $ 0.05983 Saznajte više o cijeni Spark (SPK)

Spark (SPK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Spark (SPK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SPK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SPK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SPK tokena, istražite SPK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti SPK Jeste li zainteresirani za dodavanje Spark (SPK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje SPK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati SPK na MEXC-u odmah!

Spark (SPK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SPK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SPK povijest cijena odmah!

SPK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SPK? Naša SPK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SPK predviđanje cijene tokena odmah!

