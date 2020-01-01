OVR (OVR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OVR (OVR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OVR (OVR) Informacije OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain. Službena web stranica: https://www.overthereality.ai/ Bijela knjiga: https://assets.ovr.ai/download/whitepaper/whitepaper%203.0.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697 Kupi OVR odmah!

OVR (OVR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OVR (OVR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M Ukupna količina: $ 89.89M $ 89.89M $ 89.89M Količina u optjecaju: $ 50.99M $ 50.99M $ 50.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.65M $ 10.65M $ 10.65M Povijesni maksimum: $ 3.4012 $ 3.4012 $ 3.4012 Povijesni minimum: $ 0.02451178 $ 0.02451178 $ 0.02451178 Trenutna cijena: $ 0.1185 $ 0.1185 $ 0.1185 Saznajte više o cijeni OVR (OVR)

OVR (OVR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OVR (OVR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OVR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OVR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OVR tokena, istražite OVR cijenu tokena uživo!

