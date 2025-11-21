Overlay Protocol (OVL) Tokenomika

Overlay Protocol (OVL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Overlay Protocol (OVL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:29:49 (UTC+8)
Overlay Protocol (OVL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Overlay Protocol (OVL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 483.35K
Ukupna količina:
$ 88.87M
Količina u optjecaju:
$ 10.91M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.43M
Povijesni maksimum:
$ 0.44
Povijesni minimum:
$ 0.10678946055291266
Trenutna cijena:
$ 0.04429
Overlay Protocol (OVL) Informacije

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Službena web stranica:
https://overlay.market/#/
Bijela knjiga:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Overlay Protocol (OVL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Overlay Protocol (OVL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OVL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OVL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OVL tokena, istražite OVL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OVL

Jeste li zainteresirani za dodavanje Overlay Protocol (OVL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OVL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Overlay Protocol (OVL) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena OVL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

OVL Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide OVL? Naša OVL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

