Overlay Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Overlay Protocol (OVL) danas je $ 0.0436, s promjenom od 0.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OVL u USD je $ 0.0436 po OVL.

Overlay Protocol trenutačno je na #2042 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 475.82K, s količinom u optjecaju od 10.91M OVL. Tijekom posljednja 24 sata, OVL trgovao je između $ 0.04336 (niska) i $ 0.04455 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.7841389069548613, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.10678946055291266.

U kratkoročnim performansama, OVL se kretao -0.14% u posljednjem satu i -33.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.18K.

Informacije o tržištu Overlay Protocol (OVL)

Poredak No.2042 Tržišna kapitalizacija $ 475.82K$ 475.82K $ 475.82K Obujam (24 sata) $ 57.18K$ 57.18K $ 57.18K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Količina u optjecaju 10.91M 10.91M 10.91M Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 Stopa optjecaja 10.91% Javni blockchain BSC

