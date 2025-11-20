Oracle Cijena danas

Trenutačna cijena Oracle (ORCLON) danas je $ 234.88, s promjenom od 4.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ORCLON u USD je $ 234.88 po ORCLON.

Oracle trenutačno je na #2286 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 659.28K, s količinom u optjecaju od 2.81K ORCLON. Tijekom posljednja 24 sata, ORCLON trgovao je između $ 218.21 (niska) i $ 235.28 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 344.869728008825, dok je rekordna najniža cijena bila $ 211.2935860804067.

U kratkoročnim performansama, ORCLON se kretao +0.05% u posljednjem satu i +3.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.30K.

Informacije o tržištu Oracle (ORCLON)

Poredak No.2286 Tržišna kapitalizacija $ 659.28K$ 659.28K $ 659.28K Obujam (24 sata) $ 59.30K$ 59.30K $ 59.30K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 659.28K$ 659.28K $ 659.28K Količina u optjecaju 2.81K 2.81K 2.81K Ukupna količina 2,806.89011009 2,806.89011009 2,806.89011009 Javni blockchain ETH

