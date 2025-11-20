OpenxAI Network Cijena danas

Trenutačna cijena OpenxAI Network (OPENX) danas je $ 0.1939, s promjenom od 0.86% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OPENX u USD je $ 0.1939 po OPENX.

OpenxAI Network trenutačno je na #1745 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.94M, s količinom u optjecaju od 10.00M OPENX. Tijekom posljednja 24 sata, OPENX trgovao je između $ 0.1861 (niska) i $ 0.22 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.0299262343053925, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0939673303769838.

U kratkoročnim performansama, OPENX se kretao -0.36% u posljednjem satu i -32.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 71.69K.

Informacije o tržištu OpenxAI Network (OPENX)

Poredak No.1745 Tržišna kapitalizacija $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Obujam (24 sata) $ 71.69K$ 71.69K $ 71.69K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.39M$ 19.39M $ 19.39M Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Stopa optjecaja 10.00% Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenxAI Network je $ 1.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.69K. Količina u optjecaju OPENX je 10.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.39M.