OpenxAI Network (OPENX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u OpenxAI Network (OPENX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:48:30 (UTC+8)
USD

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OpenxAI Network (OPENX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.80M
$ 1.80M
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 10.00M
$ 10.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 18.02M
$ 18.02M
Povijesni maksimum:
$ 1.363
$ 1.363
Povijesni minimum:
$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838
Trenutna cijena:
$ 0.1802
$ 0.1802

OpenxAI Network (OPENX) Informacije

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

Službena web stranica:
https://openxai.org/
Bijela knjiga:
https://docs.openxai.org/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xA66B448f97CBf58D12f00711C02bAC2d9EAC6f7f

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike OpenxAI Network (OPENX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OPENX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OPENX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OPENX tokena, istražite OPENX cijenu tokena uživo!

