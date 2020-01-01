Autonolas (OLAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Autonolas (OLAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Autonolas (OLAS) Informacije A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way. Službena web stranica: https://www.olas.network Bijela knjiga: https://www.autonolas.network/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM Kupi OLAS odmah!

Autonolas (OLAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Autonolas (OLAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.11M $ 42.11M $ 42.11M Ukupna količina: $ 470.86M $ 470.86M $ 470.86M Količina u optjecaju: $ 179.57M $ 179.57M $ 179.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 110.42M $ 110.42M $ 110.42M Povijesni maksimum: $ 4.013 $ 4.013 $ 4.013 Povijesni minimum: $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 Trenutna cijena: $ 0.2345 $ 0.2345 $ 0.2345 Saznajte više o cijeni Autonolas (OLAS)

Autonolas (OLAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Autonolas (OLAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OLAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OLAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OLAS tokena, istražite OLAS cijenu tokena uživo!

Autonolas (OLAS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OLAS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OLAS povijest cijena odmah!

OLAS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OLAS? Naša OLAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OLAS predviđanje cijene tokena odmah!

