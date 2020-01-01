Autonolas (OLAS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Autonolas (OLAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Autonolas (OLAS) Informacije

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Službena web stranica:
https://www.olas.network
Bijela knjiga:
https://www.autonolas.network/whitepaper
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM

Autonolas (OLAS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Autonolas (OLAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 42.11M
Ukupna količina:
$ 470.86M
Količina u optjecaju:
$ 179.57M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 110.42M
Povijesni maksimum:
$ 4.013
Povijesni minimum:
$ 0.014833599305266324
Trenutna cijena:
$ 0.2345
Autonolas (OLAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Autonolas (OLAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OLAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OLAS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OLAS tokena, istražite OLAS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OLAS

Jeste li zainteresirani za dodavanje Autonolas (OLAS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OLAS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Autonolas (OLAS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena OLAS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

OLAS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide OLAS? Naša OLAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.