Autonolas Logotip

Autonolas Cijena(OLAS)

1 OLAS u USD cijena uživo:

$0.2336
$0.2336$0.2336
-1.88%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Autonolas (OLAS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:22:01 (UTC+8)

Autonolas (OLAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2332
$ 0.2332$ 0.2332
24-satna najniža cijena
$ 0.2435
$ 0.2435$ 0.2435
24-satna najviša cijena

$ 0.2332
$ 0.2332$ 0.2332

$ 0.2435
$ 0.2435$ 0.2435

$ 8.47238230882391
$ 8.47238230882391$ 8.47238230882391

$ 0.014833599305266324
$ 0.014833599305266324$ 0.014833599305266324

-0.39%

-1.88%

-3.99%

-3.99%

Autonolas (OLAS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2336. Tijekom protekla 24 sata, OLAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.2332 i najviše cijene $ 0.2435, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OLAS je $ 8.47238230882391, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014833599305266324.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OLAS se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i -3.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Autonolas (OLAS)

No.619

$ 41.93M
$ 41.93M$ 41.93M

$ 69.91K
$ 69.91K$ 69.91K

$ 109.99M
$ 109.99M$ 109.99M

179.50M
179.50M 179.50M

--
----

470,857,508.24606645
470,857,508.24606645 470,857,508.24606645

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Autonolas je $ 41.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.91K. Količina u optjecaju OLAS je 179.50M, s ukupnom količinom od 470857508.24606645. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.99M.

Autonolas (OLAS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Autonolas za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004476-1.88%
30 dana$ +0.0199+9.31%
60 dana$ -0.0247-9.57%
90 dana$ -0.0611-20.74%
Autonolas promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OLAS od $ -0.004476 (-1.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Autonolas 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0199 (+9.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Autonolas 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OLAS od $ -0.0247 (-9.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Autonolas 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0611 (-20.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Autonolas (OLAS)?

Pogledajte Autonolas stranicu Povijest cijena sada.

Što je Autonolas (OLAS)

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Autonolas dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Autonolas ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OLAS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Autonolas na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Autonolas učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Autonolas Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Autonolas (OLAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Autonolas (OLAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Autonolas.

Provjerite Autonolas predviđanje cijene sada!

Autonolas (OLAS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Autonolas (OLAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OLAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Autonolas (OLAS)

Tražiš kako kupiti Autonolas? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Autonolas na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Autonolas Resurs

Za dublje razumijevanje Autonolas, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Autonolas web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Autonolas

Koliko Autonolas (OLAS) vrijedi danas?
Cijena OLAS uživo u USD je 0.2336 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OLAS u USD?
Trenutačna cijena OLAS u USD je $ 0.2336. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Autonolas?
Tržišna kapitalizacija za OLAS je $ 41.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OLAS?
Količina u optjecaju za OLAS je 179.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OLAS?
OLAS je postigao ATH cijenu od 8.47238230882391 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OLAS?
OLAS je vidio ATL cijenu od 0.014833599305266324 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OLAS?
24-satni obujam trgovanja za OLAS je $ 69.91K USD.
Hoće li OLAS još narasti ove godine?
OLAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OLAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:22:01 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

