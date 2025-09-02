Više o OKM

OKAMI Project Logotip

OKAMI Project Cijena(OKM)

1 OKM u USD cijena uživo:

$0.00001575
-3.71%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena OKAMI Project (OKM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:21:43 (UTC+8)

OKAMI Project (OKM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000015201
24-satna najniža cijena
$ 0.000017199
24-satna najviša cijena

$ 0.000015201
$ 0.000017199
--
--
-1.01%

-3.71%

-21.76%

-21.76%

OKAMI Project (OKM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000015747. Tijekom protekla 24 sata, OKMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000015201 i najviše cijene $ 0.000017199, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OKM je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OKM se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, -3.71% u posljednjih 24 sata i -21.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OKAMI Project (OKM)

$ 67.61K
$ 157.47M
10,000,000,000,000
BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija OKAMI Project je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 67.61K. Količina u optjecaju OKM je --, s ukupnom količinom od 10000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 157.47M.

OKAMI Project (OKM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OKAMI Project za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000060684-3.71%
30 dana$ +0.00000334+26.92%
60 dana$ -0.000015417-49.48%
90 dana$ -0.000029679-65.34%
OKAMI Project promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OKM od $ -0.00000060684 (-3.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OKAMI Project 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000334 (+26.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OKAMI Project 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OKM od $ -0.000015417 (-49.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OKAMI Project 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000029679 (-65.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OKAMI Project (OKM)?

Pogledajte OKAMI Project stranicu Povijest cijena sada.

Što je OKAMI Project (OKM)

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OKAMI Project ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OKM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OKAMI Project na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OKAMI Project učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OKAMI Project Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OKAMI Project (OKM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OKAMI Project (OKM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OKAMI Project.

Provjerite OKAMI Project predviđanje cijene sada!

OKAMI Project (OKM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OKAMI Project (OKM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OKM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OKAMI Project (OKM)

Tražiš kako kupiti OKAMI Project? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OKAMI Project na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OKM u lokalnim valutama

OKAMI Project Resurs

Za dublje razumijevanje OKAMI Project, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena OKAMI Project web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OKAMI Project

Koliko OKAMI Project (OKM) vrijedi danas?
Cijena OKM uživo u USD je 0.000015747 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OKM u USD?
Trenutačna cijena OKM u USD je $ 0.000015747. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OKAMI Project?
Tržišna kapitalizacija za OKM je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OKM?
Količina u optjecaju za OKM je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OKM?
OKM je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OKM?
OKM je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za OKM?
24-satni obujam trgovanja za OKM je $ 67.61K USD.
Hoće li OKM još narasti ove godine?
OKM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OKM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
OKAMI Project (OKM) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

