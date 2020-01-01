OKAMI Project (OKM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OKAMI Project (OKM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OKAMI Project (OKM) Informacije Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts. Službena web stranica: https://okami.org/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681 Kupi OKM odmah!

OKAMI Project (OKM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OKAMI Project (OKM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 164.41M $ 164.41M $ 164.41M Povijesni maksimum: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000016441 $ 0.000016441 $ 0.000016441 Saznajte više o cijeni OKAMI Project (OKM)

OKAMI Project (OKM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OKAMI Project (OKM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OKM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OKM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OKM tokena, istražite OKM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OKM Jeste li zainteresirani za dodavanje OKAMI Project (OKM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OKM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OKM na MEXC-u odmah!

OKAMI Project (OKM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OKM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OKM povijest cijena odmah!

OKM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OKM? Naša OKM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OKM predviđanje cijene tokena odmah!

