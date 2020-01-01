ORIGYN (OGY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ORIGYN (OGY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ORIGYN (OGY) Informacije OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. Službena web stranica: https://www.origyn.com Bijela knjiga: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf Istraživač blokova: https://dashboard.origyn.com/explorer Kupi OGY odmah!

ORIGYN (OGY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ORIGYN (OGY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.95M $ 15.95M $ 15.95M Ukupna količina: $ 10.42B $ 10.42B $ 10.42B Količina u optjecaju: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.22M $ 21.22M $ 21.22M Povijesni maksimum: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Povijesni minimum: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 Trenutna cijena: $ 0.002037 $ 0.002037 $ 0.002037 Saznajte više o cijeni ORIGYN (OGY)

ORIGYN (OGY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ORIGYN (OGY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OGY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OGY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OGY tokena, istražite OGY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OGY Jeste li zainteresirani za dodavanje ORIGYN (OGY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OGY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OGY na MEXC-u odmah!

ORIGYN (OGY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OGY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OGY povijest cijena odmah!

OGY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OGY? Naša OGY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OGY predviđanje cijene tokena odmah!

