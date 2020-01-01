Odos (ODOS) Tokenomika

Odos (ODOS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Odos (ODOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Odos (ODOS) Informacije

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Službena web stranica:
https://www.odos.xyz/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679

Odos (ODOS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Odos (ODOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 12.47M
$ 12.47M$ 12.47M
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 2.07B
$ 2.07B$ 2.07B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 60.34M
$ 60.34M$ 60.34M
Povijesni maksimum:
$ 0.20553
$ 0.20553$ 0.20553
Povijesni minimum:
$ 0.002358350385359093
$ 0.002358350385359093$ 0.002358350385359093
Trenutna cijena:
$ 0.006034
$ 0.006034$ 0.006034

Odos (ODOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Odos (ODOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ODOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ODOS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ODOS tokena, istražite ODOS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ODOS

Jeste li zainteresirani za dodavanje Odos (ODOS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ODOS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Odos (ODOS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ODOS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ODOS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ODOS? Naša ODOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.