Odos (ODOS) Informacije Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program. Službena web stranica: https://www.odos.xyz/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679 Kupi ODOS odmah!

Odos (ODOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Odos (ODOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.47M $ 12.47M $ 12.47M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 60.34M $ 60.34M $ 60.34M Povijesni maksimum: $ 0.20553 $ 0.20553 $ 0.20553 Povijesni minimum: $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 Trenutna cijena: $ 0.006034 $ 0.006034 $ 0.006034 Saznajte više o cijeni Odos (ODOS)

Odos (ODOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Odos (ODOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ODOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ODOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ODOS tokena, istražite ODOS cijenu tokena uživo!

