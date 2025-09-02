Više o OBT

Orbiter Finance Logotip

Orbiter Finance Cijena(OBT)

1 OBT u USD cijena uživo:

$0.004664
$0.004664$0.004664
-3.09%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Orbiter Finance (OBT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:20:43 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004614
$ 0.004614$ 0.004614
24-satna najniža cijena
$ 0.005429
$ 0.005429$ 0.005429
24-satna najviša cijena

$ 0.004614
$ 0.004614$ 0.004614

$ 0.005429
$ 0.005429$ 0.005429

$ 0.03263069868224823
$ 0.03263069868224823$ 0.03263069868224823

$ 0.005216234848921569
$ 0.005216234848921569$ 0.005216234848921569

-1.86%

-3.09%

-13.95%

-13.95%

Orbiter Finance (OBT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004645. Tijekom protekla 24 sata, OBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004614 i najviše cijene $ 0.005429, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBT je $ 0.03263069868224823, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005216234848921569.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBT se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, -3.09% u posljednjih 24 sata i -13.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Orbiter Finance (OBT)

No.794

$ 22.30M
$ 22.30M$ 22.30M

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 46.45M
$ 46.45M$ 46.45M

4.80B
4.80B 4.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

48.00%

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orbiter Finance je $ 22.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.54M. Količina u optjecaju OBT je 4.80B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.45M.

Orbiter Finance (OBT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Orbiter Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00014871-3.09%
30 dana$ -0.001385-22.97%
60 dana$ -0.002114-31.28%
90 dana$ -0.004543-49.45%
Orbiter Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OBT od $ -0.00014871 (-3.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Orbiter Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001385 (-22.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Orbiter Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OBT od $ -0.002114 (-31.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Orbiter Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004543 (-49.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Orbiter Finance (OBT)?

Pogledajte Orbiter Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Orbiter Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OBT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Orbiter Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Orbiter Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Orbiter Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Orbiter Finance (OBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Orbiter Finance (OBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Orbiter Finance.

Provjerite Orbiter Finance predviđanje cijene sada!

Orbiter Finance (OBT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Orbiter Finance (OBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Orbiter Finance (OBT)

Tražiš kako kupiti Orbiter Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Orbiter Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OBT u lokalnim valutama

1 Orbiter Finance(OBT) u VND
122.233175
1 Orbiter Finance(OBT) u AUD
A$0.0070604
1 Orbiter Finance(OBT) u GBP
0.00339085
1 Orbiter Finance(OBT) u EUR
0.00394825
1 Orbiter Finance(OBT) u USD
$0.004645
1 Orbiter Finance(OBT) u MYR
RM0.0196019
1 Orbiter Finance(OBT) u TRY
0.1910024
1 Orbiter Finance(OBT) u JPY
¥0.682815
1 Orbiter Finance(OBT) u ARS
ARS$6.39806945
1 Orbiter Finance(OBT) u RUB
0.37424765
1 Orbiter Finance(OBT) u INR
0.40871355
1 Orbiter Finance(OBT) u IDR
Rp76.1475288
1 Orbiter Finance(OBT) u KRW
6.46932375
1 Orbiter Finance(OBT) u PHP
0.2653224
1 Orbiter Finance(OBT) u EGP
￡E.0.22542185
1 Orbiter Finance(OBT) u BRL
R$0.02522235
1 Orbiter Finance(OBT) u CAD
C$0.00636365
1 Orbiter Finance(OBT) u BDT
0.56450685
1 Orbiter Finance(OBT) u NGN
7.11330655
1 Orbiter Finance(OBT) u COP
$18.6545987
1 Orbiter Finance(OBT) u ZAR
R.0.081752
1 Orbiter Finance(OBT) u UAH
0.19216365
1 Orbiter Finance(OBT) u VES
Bs0.67817
1 Orbiter Finance(OBT) u CLP
$4.50565
1 Orbiter Finance(OBT) u PKR
Rs1.3162072
1 Orbiter Finance(OBT) u KZT
2.49998545
1 Orbiter Finance(OBT) u THB
฿0.1500335
1 Orbiter Finance(OBT) u TWD
NT$0.1422299
1 Orbiter Finance(OBT) u AED
د.إ0.01704715
1 Orbiter Finance(OBT) u CHF
Fr0.003716
1 Orbiter Finance(OBT) u HKD
HK$0.03618455
1 Orbiter Finance(OBT) u AMD
֏1.7755977
1 Orbiter Finance(OBT) u MAD
.د.م0.0417121
1 Orbiter Finance(OBT) u MXN
$0.0865828
1 Orbiter Finance(OBT) u SAR
ريال0.01741875
1 Orbiter Finance(OBT) u PLN
0.01686135
1 Orbiter Finance(OBT) u RON
лв0.02011285
1 Orbiter Finance(OBT) u SEK
kr0.04361655
1 Orbiter Finance(OBT) u BGN
лв0.0077107
1 Orbiter Finance(OBT) u HUF
Ft1.5671301
1 Orbiter Finance(OBT) u CZK
0.09684825
1 Orbiter Finance(OBT) u KWD
د.ك0.001416725
1 Orbiter Finance(OBT) u ILS
0.01556075
1 Orbiter Finance(OBT) u AOA
Kz4.23424265
1 Orbiter Finance(OBT) u BHD
.د.ب0.00174652
1 Orbiter Finance(OBT) u BMD
$0.004645
1 Orbiter Finance(OBT) u DKK
kr0.02958865
1 Orbiter Finance(OBT) u HNL
L0.1215132
1 Orbiter Finance(OBT) u MUR
0.212741
1 Orbiter Finance(OBT) u NAD
$0.0815662
1 Orbiter Finance(OBT) u NOK
kr0.04640355
1 Orbiter Finance(OBT) u NZD
$0.00785005
1 Orbiter Finance(OBT) u PAB
B/.0.004645
1 Orbiter Finance(OBT) u PGK
K0.01964835
1 Orbiter Finance(OBT) u QAR
ر.ق0.0169078
1 Orbiter Finance(OBT) u RSD
дин.0.46473225

Orbiter Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Orbiter Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Orbiter Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Orbiter Finance

Koliko Orbiter Finance (OBT) vrijedi danas?
Cijena OBT uživo u USD je 0.004645 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OBT u USD?
Trenutačna cijena OBT u USD je $ 0.004645. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Orbiter Finance?
Tržišna kapitalizacija za OBT je $ 22.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OBT?
Količina u optjecaju za OBT je 4.80B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OBT?
OBT je postigao ATH cijenu od 0.03263069868224823 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OBT?
OBT je vidio ATL cijenu od 0.005216234848921569 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OBT?
24-satni obujam trgovanja za OBT je $ 1.54M USD.
Hoće li OBT još narasti ove godine?
OBT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OBT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:20:43 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

