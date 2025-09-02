Orbiter Finance (OBT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004645. Tijekom protekla 24 sata, OBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004614 i najviše cijene $ 0.005429, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBT je $ 0.03263069868224823, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005216234848921569.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBT se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, -3.09% u posljednjih 24 sata i -13.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Orbiter Finance (OBT)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Orbiter Finance je $ 22.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.54M. Količina u optjecaju OBT je 4.80B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.45M.
Orbiter Finance (OBT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Orbiter Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00014871
-3.09%
30 dana
$ -0.001385
-22.97%
60 dana
$ -0.002114
-31.28%
90 dana
$ -0.004543
-49.45%
Orbiter Finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u OBT od $ -0.00014871 (-3.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Orbiter Finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001385 (-22.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Orbiter Finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OBT od $ -0.002114 (-31.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Orbiter Finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004543 (-49.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.
Orbiter Finance Predviđanje cijene (USD)
