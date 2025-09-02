Što je Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Orbiter Finance (OBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Orbiter Finance (OBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Orbiter Finance.

Provjerite Orbiter Finance predviđanje cijene sada!

Orbiter Finance (OBT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Orbiter Finance (OBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

OBT u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Orbiter Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Orbiter Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Orbiter Finance Koliko Orbiter Finance (OBT) vrijedi danas? Cijena OBT uživo u USD je 0.004645 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OBT u USD? $ 0.004645 . Provjerite Trenutačna cijena OBT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Orbiter Finance? Tržišna kapitalizacija za OBT je $ 22.30M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OBT? Količina u optjecaju za OBT je 4.80B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OBT? OBT je postigao ATH cijenu od 0.03263069868224823 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OBT? OBT je vidio ATL cijenu od 0.005216234848921569 USD . Koliki je obujam trgovanja za OBT? 24-satni obujam trgovanja za OBT je $ 1.54M USD . Hoće li OBT još narasti ove godine? OBT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OBT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

