Orbiter Finance (OBT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Orbiter Finance (OBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Orbiter Finance (OBT) Informacije Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Službena web stranica: https://www.orbiter.finance Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Kupi OBT odmah!

Orbiter Finance (OBT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Orbiter Finance (OBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.96M $ 22.96M $ 22.96M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 47.83M $ 47.83M $ 47.83M Povijesni maksimum: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 Povijesni minimum: $ 0.00465569899714214 $ 0.00465569899714214 $ 0.00465569899714214 Trenutna cijena: $ 0.004783 $ 0.004783 $ 0.004783 Saznajte više o cijeni Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance (OBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Orbiter Finance (OBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OBT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OBT tokena, istražite OBT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OBT Jeste li zainteresirani za dodavanje Orbiter Finance (OBT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OBT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OBT na MEXC-u odmah!

Orbiter Finance (OBT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OBT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OBT povijest cijena odmah!

OBT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OBT? Naša OBT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OBT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!