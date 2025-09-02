Što je NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NEXPACE (NXPC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NEXPACE (NXPC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NXPC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

NEXPACE Resurs

Za dublje razumijevanje NEXPACE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NEXPACE Koliko NEXPACE (NXPC) vrijedi danas? Cijena NXPC uživo u USD je 0.6607 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NXPC u USD? $ 0.6607 . Provjerite Trenutačna cijena NXPC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija NEXPACE? Tržišna kapitalizacija za NXPC je $ 132.40M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NXPC? Količina u optjecaju za NXPC je 200.40M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NXPC? NXPC je postigao ATH cijenu od 3.8393480388979015 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NXPC? NXPC je vidio ATL cijenu od 0.6902743334978327 USD . Koliki je obujam trgovanja za NXPC? 24-satni obujam trgovanja za NXPC je $ 1.52M USD . Hoće li NXPC još narasti ove godine? NXPC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NXPC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

NEXPACE (NXPC) Važna ažuriranja industrije

