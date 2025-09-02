Više o NXPC

NEXPACE Cijena(NXPC)

$0.6615
$0.6615$0.6615
-2.44%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:19:56 (UTC+8)

NEXPACE (NXPC) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.6532
$ 0.6532$ 0.6532
$ 0.7197
$ 0.7197$ 0.7197
$ 0.6532
$ 0.6532$ 0.6532

$ 0.7197
$ 0.7197$ 0.7197

$ 3.8393480388979015
$ 3.8393480388979015$ 3.8393480388979015

$ 0.6902743334978327
$ 0.6902743334978327$ 0.6902743334978327

-0.10%

-2.44%

-5.86%

-5.86%

NEXPACE (NXPC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6607. Tijekom protekla 24 sata, NXPCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6532 i najviše cijene $ 0.7197, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NXPC je $ 3.8393480388979015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6902743334978327.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NXPC se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -2.44% u posljednjih 24 sata i -5.86% u posljednjih 7 dana.

$ 132.40M
$ 132.40M$ 132.40M

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 660.70M
$ 660.70M$ 660.70M

200.40M
200.40M 200.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.04%

0.01%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija NEXPACE je $ 132.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.52M. Količina u optjecaju NXPC je 200.40M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 660.70M.

NEXPACE (NXPC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NEXPACE za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

Danas$ -0.016544-2.44%
30 dana$ -0.2032-23.53%
60 dana$ -0.2933-30.75%
90 dana$ -0.8811-57.15%
NEXPACE promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NXPC od $ -0.016544 (-2.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NEXPACE 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.2032 (-23.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NEXPACE 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NXPC od $ -0.2933 (-30.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NEXPACE 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.8811 (-57.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NEXPACE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

- Provjeriti NXPC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NEXPACE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NEXPACE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NEXPACE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NEXPACE (NXPC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NEXPACE (NXPC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina?

Provjerite NEXPACE predviđanje cijene sada!

NEXPACE (NXPC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NEXPACE (NXPC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NXPC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

1 NEXPACE(NXPC) u VND
17,386.3205
1 NEXPACE(NXPC) u AUD
A$1.004264
1 NEXPACE(NXPC) u GBP
0.482311
1 NEXPACE(NXPC) u EUR
0.561595
1 NEXPACE(NXPC) u USD
$0.6607
1 NEXPACE(NXPC) u MYR
RM2.788154
1 NEXPACE(NXPC) u TRY
27.167984
1 NEXPACE(NXPC) u JPY
¥97.1229
1 NEXPACE(NXPC) u ARS
ARS$910.054787
1 NEXPACE(NXPC) u RUB
53.232599
1 NEXPACE(NXPC) u INR
58.134993
1 NEXPACE(NXPC) u IDR
Rp10,831.145808
1 NEXPACE(NXPC) u KRW
920.189925
1 NEXPACE(NXPC) u PHP
37.739184
1 NEXPACE(NXPC) u EGP
￡E.32.063771
1 NEXPACE(NXPC) u BRL
R$3.587601
1 NEXPACE(NXPC) u CAD
C$0.905159
1 NEXPACE(NXPC) u BDT
80.294871
1 NEXPACE(NXPC) u NGN
1,011.789373
1 NEXPACE(NXPC) u COP
$2,653.410842
1 NEXPACE(NXPC) u ZAR
R.11.62832
1 NEXPACE(NXPC) u UAH
27.333159
1 NEXPACE(NXPC) u VES
Bs96.4622
1 NEXPACE(NXPC) u CLP
$640.879
1 NEXPACE(NXPC) u PKR
Rs187.215952
1 NEXPACE(NXPC) u KZT
355.595347
1 NEXPACE(NXPC) u THB
฿21.34061
1 NEXPACE(NXPC) u TWD
NT$20.230634
1 NEXPACE(NXPC) u AED
د.إ2.424769
1 NEXPACE(NXPC) u CHF
Fr0.52856
1 NEXPACE(NXPC) u HKD
HK$5.146853
1 NEXPACE(NXPC) u AMD
֏252.559182
1 NEXPACE(NXPC) u MAD
.د.م5.933086
1 NEXPACE(NXPC) u MXN
$12.315448
1 NEXPACE(NXPC) u SAR
ريال2.477625
1 NEXPACE(NXPC) u PLN
2.398341
1 NEXPACE(NXPC) u RON
лв2.860831
1 NEXPACE(NXPC) u SEK
kr6.203973
1 NEXPACE(NXPC) u BGN
лв1.096762
1 NEXPACE(NXPC) u HUF
Ft222.906966
1 NEXPACE(NXPC) u CZK
13.775595
1 NEXPACE(NXPC) u KWD
د.ك0.2015135
1 NEXPACE(NXPC) u ILS
2.213345
1 NEXPACE(NXPC) u AOA
Kz602.274299
1 NEXPACE(NXPC) u BHD
.د.ب0.2484232
1 NEXPACE(NXPC) u BMD
$0.6607
1 NEXPACE(NXPC) u DKK
kr4.208659
1 NEXPACE(NXPC) u HNL
L17.283912
1 NEXPACE(NXPC) u MUR
30.26006
1 NEXPACE(NXPC) u NAD
$11.601892
1 NEXPACE(NXPC) u NOK
kr6.600393
1 NEXPACE(NXPC) u NZD
$1.116583
1 NEXPACE(NXPC) u PAB
B/.0.6607
1 NEXPACE(NXPC) u PGK
K2.794761
1 NEXPACE(NXPC) u QAR
ر.ق2.404948
1 NEXPACE(NXPC) u RSD
дин.66.103035

Koliko NEXPACE (NXPC) vrijedi danas?
Cijena NXPC uživo u USD je 0.6607 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NXPC u USD?
Trenutačna cijena NXPC u USD je $ 0.6607. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NEXPACE?
Tržišna kapitalizacija za NXPC je $ 132.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NXPC?
Količina u optjecaju za NXPC je 200.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NXPC?
NXPC je postigao ATH cijenu od 3.8393480388979015 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NXPC?
NXPC je vidio ATL cijenu od 0.6902743334978327 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NXPC?
24-satni obujam trgovanja za NXPC je $ 1.52M USD.
Hoće li NXPC još narasti ove godine?
NXPC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NXPC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:19:56 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.

