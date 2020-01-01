NEXPACE (NXPC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NEXPACE (NXPC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NEXPACE (NXPC) Informacije NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model. Službena web stranica: https://msu.io Bijela knjiga: https://docs.nexpace.io/ Istraživač blokova: https://msu-explorer.xangle.io/ Kupi NXPC odmah!

NEXPACE (NXPC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NEXPACE (NXPC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 130.58M $ 130.58M $ 130.58M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 200.40M $ 200.40M $ 200.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 651.60M $ 651.60M $ 651.60M Povijesni maksimum: $ 3.8563 $ 3.8563 $ 3.8563 Povijesni minimum: $ 0.6546715253735375 $ 0.6546715253735375 $ 0.6546715253735375 Trenutna cijena: $ 0.6516 $ 0.6516 $ 0.6516 Saznajte više o cijeni NEXPACE (NXPC)

NEXPACE (NXPC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NEXPACE (NXPC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NXPC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NXPC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NXPC tokena, istražite NXPC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NXPC Jeste li zainteresirani za dodavanje NEXPACE (NXPC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NXPC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NXPC na MEXC-u odmah!

NEXPACE (NXPC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NXPC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NXPC povijest cijena odmah!

NXPC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NXPC? Naša NXPC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NXPC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!