NTHChain Cijena danas

Trenutačna cijena NTHChain (NTH) danas je $ 0.0237, s promjenom od 1.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NTH u USD je $ 0.0237 po NTH.

NTHChain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- NTH. Tijekom posljednja 24 sata, NTH trgovao je između $ 0.019 (niska) i $ 0.0308 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, NTH se kretao +1.28% u posljednjem satu i -3.66% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 68.27K.

Informacije o tržištu NTHChain (NTH)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 68.27K$ 68.27K $ 68.27K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.70M$ 23.70M $ 23.70M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija NTHChain je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 68.27K. Količina u optjecaju NTH je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.70M.