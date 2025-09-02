Više o NPCS

NPC Solana Cijena(NPCS)

$0.002827
$0.002827$0.002827
-1.36%1D
Grafikon aktualnih cijena NPC Solana (NPCS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:18:30 (UTC+8)

NPC Solana (NPCS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002811
$ 0.002811$ 0.002811
24-satna najniža cijena
$ 0.003051
$ 0.003051$ 0.003051
24-satna najviša cijena

$ 0.002811
$ 0.002811$ 0.002811

$ 0.003051
$ 0.003051$ 0.003051

$ 0.039471595460778795
$ 0.039471595460778795$ 0.039471595460778795

$ 0.002680759320327571
$ 0.002680759320327571$ 0.002680759320327571

-1.40%

-1.35%

+0.82%

+0.82%

NPC Solana (NPCS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002825. Tijekom protekla 24 sata, NPCStrgovalo je između najniže cijene $ 0.002811 i najviše cijene $ 0.003051, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NPCS je $ 0.039471595460778795, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002680759320327571.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NPCS se promijenio za -1.40% u posljednjih sat vremena, -1.35% u posljednjih 24 sata i +0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NPC Solana (NPCS)

No.1674

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

$ 47.08K
$ 47.08K$ 47.08K

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

969.71M
969.71M 969.71M

999,991,308.8
999,991,308.8 999,991,308.8

999,991,308.8
999,991,308.8 999,991,308.8

96.97%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija NPC Solana je $ 2.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 47.08K. Količina u optjecaju NPCS je 969.71M, s ukupnom količinom od 999991308.8. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.82M.

NPC Solana (NPCS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NPC Solana za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00003898-1.35%
30 dana$ -0.00038-11.86%
60 dana$ -0.002131-43.00%
90 dana$ -0.001704-37.63%
NPC Solana promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NPCS od $ -0.00003898 (-1.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NPC Solana 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00038 (-11.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NPC Solana 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NPCS od $ -0.002131 (-43.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NPC Solana 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001704 (-37.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NPC Solana (NPCS)?

Pogledajte NPC Solana stranicu Povijest cijena sada.

Što je NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NPC Solana dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NPC Solana ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NPCS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NPC Solana na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NPC Solana učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NPC Solana Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NPC Solana (NPCS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NPC Solana (NPCS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NPC Solana.

Provjerite NPC Solana predviđanje cijene sada!

NPC Solana (NPCS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NPC Solana (NPCS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NPCS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NPC Solana (NPCS)

Tražiš kako kupiti NPC Solana? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NPC Solana na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NPCS u lokalnim valutama

1 NPC Solana(NPCS) u VND
74.339875
1 NPC Solana(NPCS) u AUD
A$0.004294
1 NPC Solana(NPCS) u GBP
0.00206225
1 NPC Solana(NPCS) u EUR
0.00240125
1 NPC Solana(NPCS) u USD
$0.002825
1 NPC Solana(NPCS) u MYR
RM0.0119215
1 NPC Solana(NPCS) u TRY
0.116164
1 NPC Solana(NPCS) u JPY
¥0.415275
1 NPC Solana(NPCS) u ARS
ARS$3.89118325
1 NPC Solana(NPCS) u RUB
0.22761025
1 NPC Solana(NPCS) u INR
0.24857175
1 NPC Solana(NPCS) u IDR
Rp46.311468
1 NPC Solana(NPCS) u KRW
3.93451875
1 NPC Solana(NPCS) u PHP
0.161364
1 NPC Solana(NPCS) u EGP
￡E.0.13709725
1 NPC Solana(NPCS) u BRL
R$0.01533975
1 NPC Solana(NPCS) u CAD
C$0.00387025
1 NPC Solana(NPCS) u BDT
0.34332225
1 NPC Solana(NPCS) u NGN
4.32617675
1 NPC Solana(NPCS) u COP
$11.3453695
1 NPC Solana(NPCS) u ZAR
R.0.04972
1 NPC Solana(NPCS) u UAH
0.11687025
1 NPC Solana(NPCS) u VES
Bs0.41245
1 NPC Solana(NPCS) u CLP
$2.74025
1 NPC Solana(NPCS) u PKR
Rs0.800492
1 NPC Solana(NPCS) u KZT
1.52044325
1 NPC Solana(NPCS) u THB
฿0.0912475
1 NPC Solana(NPCS) u TWD
NT$0.0865015
1 NPC Solana(NPCS) u AED
د.إ0.01036775
1 NPC Solana(NPCS) u CHF
Fr0.00226
1 NPC Solana(NPCS) u HKD
HK$0.02200675
1 NPC Solana(NPCS) u AMD
֏1.0798845
1 NPC Solana(NPCS) u MAD
.د.م0.0253685
1 NPC Solana(NPCS) u MXN
$0.052658
1 NPC Solana(NPCS) u SAR
ريال0.01059375
1 NPC Solana(NPCS) u PLN
0.01025475
1 NPC Solana(NPCS) u RON
лв0.01223225
1 NPC Solana(NPCS) u SEK
kr0.02652675
1 NPC Solana(NPCS) u BGN
лв0.0046895
1 NPC Solana(NPCS) u HUF
Ft0.9530985
1 NPC Solana(NPCS) u CZK
0.05890125
1 NPC Solana(NPCS) u KWD
د.ك0.000861625
1 NPC Solana(NPCS) u ILS
0.00946375
1 NPC Solana(NPCS) u AOA
Kz2.57518525
1 NPC Solana(NPCS) u BHD
.د.ب0.0010622
1 NPC Solana(NPCS) u BMD
$0.002825
1 NPC Solana(NPCS) u DKK
kr0.01799525
1 NPC Solana(NPCS) u HNL
L0.073902
1 NPC Solana(NPCS) u MUR
0.129385
1 NPC Solana(NPCS) u NAD
$0.049607
1 NPC Solana(NPCS) u NOK
kr0.02822175
1 NPC Solana(NPCS) u NZD
$0.00477425
1 NPC Solana(NPCS) u PAB
B/.0.002825
1 NPC Solana(NPCS) u PGK
K0.01194975
1 NPC Solana(NPCS) u QAR
ر.ق0.010283
1 NPC Solana(NPCS) u RSD
дин.0.28264125

NPC Solana Resurs

Za dublje razumijevanje NPC Solana, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena NPC Solana web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NPC Solana

Koliko NPC Solana (NPCS) vrijedi danas?
Cijena NPCS uživo u USD je 0.002825 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NPCS u USD?
Trenutačna cijena NPCS u USD je $ 0.002825. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NPC Solana?
Tržišna kapitalizacija za NPCS je $ 2.74M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NPCS?
Količina u optjecaju za NPCS je 969.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NPCS?
NPCS je postigao ATH cijenu od 0.039471595460778795 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NPCS?
NPCS je vidio ATL cijenu od 0.002680759320327571 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NPCS?
24-satni obujam trgovanja za NPCS je $ 47.08K USD.
Hoće li NPCS još narasti ove godine?
NPCS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NPCS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NPC Solana (NPCS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

