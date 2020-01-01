NPC Solana (NPCS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NPC Solana (NPCS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NPC Solana (NPCS) Informacije Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Službena web stranica: https://www.solananpc.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Kupi NPCS odmah!

NPC Solana (NPCS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NPC Solana (NPCS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Povijesni maksimum: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 Povijesni minimum: $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 Trenutna cijena: $ 0.002862 $ 0.002862 $ 0.002862 Saznajte više o cijeni NPC Solana (NPCS)

NPC Solana (NPCS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NPC Solana (NPCS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NPCS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NPCS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NPCS tokena, istražite NPCS cijenu tokena uživo!

