Notcoin (NOT) Informacije Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic. Službena web stranica: https://notco.in/ Bijela knjiga: https://cdn.joincommunity.xyz/notcoin/Notcoin_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://tonscan.org/address/EQAvlWFDxGF2lXm67y4yzC17wYKD9A0guwPkMs1gOsM__NOT

Notcoin (NOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Notcoin (NOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 182.56M $ 182.56M $ 182.56M Ukupna količina: $ 102.46B $ 102.46B $ 102.46B Količina u optjecaju: $ 99.43B $ 99.43B $ 99.43B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 188.11M $ 188.11M $ 188.11M Povijesni maksimum: $ 0.02986 $ 0.02986 $ 0.02986 Povijesni minimum: $ 0.001605449489741873 $ 0.001605449489741873 $ 0.001605449489741873 Trenutna cijena: $ 0.001836 $ 0.001836 $ 0.001836 Saznajte više o cijeni Notcoin (NOT)

Detaljna struktura tokena Notcoin(NOT) Detaljnije istražite kako se NOT tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview Based on the latest available data, Notcoin's token economics are characterized by a structured allocation and unlocking schedule, with a focus on long-term ecosystem growth, community incentives, and project stability. The following sections detail the mechanisms for issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking, as well as the timeline for token release. Issuance Mechanism Initial Coin Offering (ICO): The largest immediate allocation (33% of total supply) is distributed during the ICO phase, providing significant initial liquidity and community participation.

The largest immediate allocation (33% of total supply) is distributed during the ICO phase, providing significant initial liquidity and community participation. Progressive Unlocking: The remaining tokens are unlocked in phases, following a linear or staggered release schedule over several years (mid-2025 to mid-2029), ensuring a gradual increase in circulating supply and minimizing the risk of sudden market shocks. Allocation Mechanism Category Allocation (%) Unlocking Approach Initial Coin Offering (ICO) 33% Immediate at ICO Team 20% Gradual, standard vesting Existing Investors 13% Gradual, vested Community & Ecosystem Initiatives 24% Phased, ecosystem development Ecosystem Fund 2.4% For partnerships/development Livestreaming 3% For platform promotion Foundation 2% Locked for sustainability Liquidity & Exchanges 2.6% For liquidity/trading Key Points: Team and Investors: Slow unlocking to prevent large token dumps and ensure long-term commitment. Community & Ecosystem: Significant allocation to foster growth and incentivize participation. Liquidity & Exchanges: Reserved for market operations and trading support.

Usage and Incentive Mechanism Ecosystem Growth: Tokens allocated to community and ecosystem initiatives are used to incentivize user participation, development, and platform adoption.

Tokens allocated to community and ecosystem initiatives are used to incentivize user participation, development, and platform adoption. Team and Investors: Vesting schedules align incentives for long-term contribution and project success.

Vesting schedules align incentives for long-term contribution and project success. Liquidity: Tokens reserved for exchanges ensure healthy market activity and price discovery.

Tokens reserved for exchanges ensure healthy market activity and price discovery. Foundation and Livestreaming: Support ongoing operations, marketing, and platform sustainability. Locking Mechanism Vesting Schedules: Team and investor tokens are subject to standard vesting periods, with gradual unlocking over several years.

Team and investor tokens are subject to standard vesting periods, with gradual unlocking over several years. Foundation and Ecosystem Funds: Locked for extended periods to ensure resources for future development and stability.

Locked for extended periods to ensure resources for future development and stability. Progressive Unlocking: All categories (except ICO) follow a phased release, with tokens becoming available according to a predetermined schedule. Unlocking Time Timeline: Token unlocking occurs from mid-2025 through mid-2029.

Token unlocking occurs from mid-2025 through mid-2029. Linear/Staggered Release: The percentage of unlocked tokens grows steadily, reaching 100% by 2029.

The percentage of unlocked tokens grows steadily, reaching 100% by 2029. Immediate Unlock: Only the ICO allocation (33%) is unlocked at launch; all other categories are released over time. Summary Table: Notcoin Tokenomics Mechanism Details Issuance ICO (33% immediate), remainder unlocked linearly/staggered over 4 years Allocation Team (20%), Investors (13%), Community/Ecosystem (24%), Foundation, Liquidity, etc. Usage/Incentives Ecosystem growth, team retention, liquidity, platform promotion, foundation operations Locking Vesting for team/investors, long-term locks for foundation/ecosystem, phased unlocks Unlocking Time Mid-2025 to mid-2029, 100% unlocked by 2029 Analysis and Implications Stability and Growth: The vesting and unlocking schedule is designed to minimize market volatility and align incentives for all stakeholders.

The vesting and unlocking schedule is designed to minimize market volatility and align incentives for all stakeholders. Community Focus: A large portion of tokens is dedicated to ecosystem and community initiatives, supporting long-term adoption and engagement.

A large portion of tokens is dedicated to ecosystem and community initiatives, supporting long-term adoption and engagement. Risk Mitigation: Slow release for team and investors reduces the risk of sudden sell-offs, protecting token value.

Slow release for team and investors reduces the risk of sudden sell-offs, protecting token value. Transparency: The clear allocation and unlocking timeline provide predictability for investors and participants. Limitations No Specific Unlock Dates: While the overall schedule is clear, exact dates for each category's unlocks are not specified in the available data.

While the overall schedule is clear, exact dates for each category's unlocks are not specified in the available data. No Detailed Usage Breakdown: Specifics on how community and ecosystem tokens are distributed or used are not detailed. Conclusion Notcoin's token economics reflect a balanced approach, prioritizing ecosystem development, long-term commitment, and market stability. The structured allocation and unlocking mechanisms are designed to foster sustainable growth, incentivize participation, and protect token value over time.

Notcoin (NOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Notcoin (NOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOT tokena, istražite NOT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NOT Jeste li zainteresirani za dodavanje Notcoin (NOT) u svoj portfelj?

Notcoin (NOT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NOT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NOT povijest cijena odmah!

NOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOT? Naša NOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOT predviđanje cijene tokena odmah!

