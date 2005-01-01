NODE (NODE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NODE (NODE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NODE (NODE) Informacije NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network. Službena web stranica: https://nodeops.network/ Bijela knjiga: https://docs.nodeops.network/Learn Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1 Kupi NODE odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 11.70M
Ukupna količina: $ 658.47M
Količina u optjecaju: $ 133.39M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 87.73M
Povijesni maksimum: $ 0.42601
Povijesni minimum: $ 0.036237660518626376
Trenutna cijena: $ 0.08773

NODE (NODE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NODE (NODE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NODE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NODE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NODE tokena, istražite NODE cijenu tokena uživo!

NODE (NODE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NODE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NODE povijest cijena odmah!

NODE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NODE? Naša NODE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NODE predviđanje cijene tokena odmah!

