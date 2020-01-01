Nolus Protocol (NLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nolus Protocol (NLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nolus Protocol (NLS) Informacije Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets. Službena web stranica: https://nolus.io/ Bijela knjiga: https://nolus.io/Nolus-Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.nolus.io/ Kupi NLS odmah!

Nolus Protocol (NLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nolus Protocol (NLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 913.46M $ 913.46M $ 913.46M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.19M $ 10.19M $ 10.19M Povijesni maksimum: $ 0.10808 $ 0.10808 $ 0.10808 Povijesni minimum: $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 $ 0.00500909008334699 Trenutna cijena: $ 0.010191 $ 0.010191 $ 0.010191 Saznajte više o cijeni Nolus Protocol (NLS)

Nolus Protocol (NLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nolus Protocol (NLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NLS tokena, istražite NLS cijenu tokena uživo!

Nolus Protocol (NLS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NLS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NLS povijest cijena odmah!

NLS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NLS? Naša NLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NLS predviđanje cijene tokena odmah!

