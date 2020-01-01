NFPrompt (NFP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NFPrompt (NFP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NFPrompt (NFP) Informacije NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators. Službena web stranica: https://nfprompt.io/ Bijela knjiga: https://docs.nfprompt.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x551897f8203bd131b350601D3aC0679Ba0Fc0136 Kupi NFP odmah!

NFPrompt (NFP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NFPrompt (NFP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.21M $ 29.21M $ 29.21M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 472.94M $ 472.94M $ 472.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 61.76M $ 61.76M $ 61.76M Povijesni maksimum: $ 1.5653 $ 1.5653 $ 1.5653 Povijesni minimum: $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 Trenutna cijena: $ 0.06176 $ 0.06176 $ 0.06176 Saznajte više o cijeni NFPrompt (NFP)

NFPrompt (NFP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NFPrompt (NFP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NFP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NFP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NFP tokena, istražite NFP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NFP Jeste li zainteresirani za dodavanje NFPrompt (NFP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NFP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NFP na MEXC-u odmah!

NFPrompt (NFP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NFP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NFP povijest cijena odmah!

NFP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NFP? Naša NFP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NFP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!