Više o NEWT

NEWT Informacije o cijeni

NEWT Bijela knjiga

NEWT Službena web stranica

NEWT Tokenomija

NEWT Prognoza cijena

NEWT Povijest

Vodič za kupnju NEWT

Konverter NEWT u fiducijarnu valutu

NEWT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Newton Protocol Logotip

Newton Protocol Cijena(NEWT)

1 NEWT u USD cijena uživo:

$0.2543
$0.2543$0.2543
+0.03%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Newton Protocol (NEWT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:11:25 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2462
$ 0.2462$ 0.2462
24-satna najniža cijena
$ 0.2682
$ 0.2682$ 0.2682
24-satna najviša cijena

$ 0.2462
$ 0.2462$ 0.2462

$ 0.2682
$ 0.2682$ 0.2682

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.24683047911912695
$ 0.24683047911912695$ 0.24683047911912695

+0.51%

+0.03%

-8.92%

-8.92%

Newton Protocol (NEWT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2543. Tijekom protekla 24 sata, NEWTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2462 i najviše cijene $ 0.2682, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEWT je $ 0.83373560557428, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24683047911912695.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEWT se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i -8.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Newton Protocol (NEWT)

No.530

$ 54.67M
$ 54.67M$ 54.67M

$ 857.96K
$ 857.96K$ 857.96K

$ 254.30M
$ 254.30M$ 254.30M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Newton Protocol je $ 54.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 857.96K. Količina u optjecaju NEWT je 215.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 254.30M.

Newton Protocol (NEWT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Newton Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000076+0.03%
30 dana$ -0.0868-25.45%
60 dana$ -0.1027-28.77%
90 dana$ +0.1543+154.30%
Newton Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NEWT od $ +0.000076 (+0.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Newton Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0868 (-25.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Newton Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEWT od $ -0.1027 (-28.77%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Newton Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1543 (+154.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Newton Protocol (NEWT)?

Pogledajte Newton Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Newton Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NEWT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Newton Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Newton Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Newton Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Newton Protocol (NEWT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Newton Protocol (NEWT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Newton Protocol.

Provjerite Newton Protocol predviđanje cijene sada!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Newton Protocol (NEWT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEWT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Newton Protocol (NEWT)

Tražiš kako kupiti Newton Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Newton Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NEWT u lokalnim valutama

1 Newton Protocol(NEWT) u VND
6,691.9045
1 Newton Protocol(NEWT) u AUD
A$0.386536
1 Newton Protocol(NEWT) u GBP
0.185639
1 Newton Protocol(NEWT) u EUR
0.216155
1 Newton Protocol(NEWT) u USD
$0.2543
1 Newton Protocol(NEWT) u MYR
RM1.073146
1 Newton Protocol(NEWT) u TRY
10.464445
1 Newton Protocol(NEWT) u JPY
¥37.3821
1 Newton Protocol(NEWT) u ARS
ARS$350.275363
1 Newton Protocol(NEWT) u RUB
20.488951
1 Newton Protocol(NEWT) u INR
22.408916
1 Newton Protocol(NEWT) u IDR
Rp4,168.851792
1 Newton Protocol(NEWT) u KRW
354.176325
1 Newton Protocol(NEWT) u PHP
14.553589
1 Newton Protocol(NEWT) u EGP
￡E.12.341179
1 Newton Protocol(NEWT) u BRL
R$1.380849
1 Newton Protocol(NEWT) u CAD
C$0.348391
1 Newton Protocol(NEWT) u BDT
30.961025
1 Newton Protocol(NEWT) u NGN
390.030082
1 Newton Protocol(NEWT) u COP
$1,021.284058
1 Newton Protocol(NEWT) u ZAR
R.4.478223
1 Newton Protocol(NEWT) u UAH
10.540735
1 Newton Protocol(NEWT) u VES
Bs37.1278
1 Newton Protocol(NEWT) u CLP
$246.1624
1 Newton Protocol(NEWT) u PKR
Rs72.180512
1 Newton Protocol(NEWT) u KZT
137.161791
1 Newton Protocol(NEWT) u THB
฿8.203718
1 Newton Protocol(NEWT) u TWD
NT$7.794295
1 Newton Protocol(NEWT) u AED
د.إ0.933281
1 Newton Protocol(NEWT) u CHF
Fr0.20344
1 Newton Protocol(NEWT) u HKD
HK$1.980997
1 Newton Protocol(NEWT) u AMD
֏97.282465
1 Newton Protocol(NEWT) u MAD
.د.م2.2887
1 Newton Protocol(NEWT) u MXN
$4.742695
1 Newton Protocol(NEWT) u SAR
ريال0.953625
1 Newton Protocol(NEWT) u PLN
0.925652
1 Newton Protocol(NEWT) u RON
лв1.101119
1 Newton Protocol(NEWT) u SEK
kr2.387877
1 Newton Protocol(NEWT) u BGN
лв0.424681
1 Newton Protocol(NEWT) u HUF
Ft85.882196
1 Newton Protocol(NEWT) u CZK
5.304698
1 Newton Protocol(NEWT) u KWD
د.ك0.0775615
1 Newton Protocol(NEWT) u ILS
0.851905
1 Newton Protocol(NEWT) u AOA
Kz231.812251
1 Newton Protocol(NEWT) u BHD
.د.ب0.0958711
1 Newton Protocol(NEWT) u BMD
$0.2543
1 Newton Protocol(NEWT) u DKK
kr1.619891
1 Newton Protocol(NEWT) u HNL
L6.665203
1 Newton Protocol(NEWT) u MUR
11.64694
1 Newton Protocol(NEWT) u NAD
$4.47568
1 Newton Protocol(NEWT) u NOK
kr2.540457
1 Newton Protocol(NEWT) u NZD
$0.429767
1 Newton Protocol(NEWT) u PAB
B/.0.2543
1 Newton Protocol(NEWT) u PGK
K1.075689
1 Newton Protocol(NEWT) u QAR
ر.ق0.928195
1 Newton Protocol(NEWT) u RSD
дин.25.460516

Newton Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Newton Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Newton Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Newton Protocol

Koliko Newton Protocol (NEWT) vrijedi danas?
Cijena NEWT uživo u USD je 0.2543 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEWT u USD?
Trenutačna cijena NEWT u USD je $ 0.2543. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Newton Protocol?
Tržišna kapitalizacija za NEWT je $ 54.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEWT?
Količina u optjecaju za NEWT je 215.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEWT?
NEWT je postigao ATH cijenu od 0.83373560557428 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEWT?
NEWT je vidio ATL cijenu od 0.24683047911912695 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEWT?
24-satni obujam trgovanja za NEWT je $ 857.96K USD.
Hoće li NEWT još narasti ove godine?
NEWT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEWT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:11:25 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NEWT u USD kalkulator

Iznos

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.2543 USD

Trgujte NEWT

NEWTUSDC
$0.2544
$0.2544$0.2544
-0.03%
NEWTUSDT
$0.2543
$0.2543$0.2543
-0.03%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine