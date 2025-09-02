Što je Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Newton Protocol Koliko Newton Protocol (NEWT) vrijedi danas? Cijena NEWT uživo u USD je 0.2543 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NEWT u USD? $ 0.2543 . Provjerite Trenutačna cijena NEWT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Newton Protocol? Tržišna kapitalizacija za NEWT je $ 54.67M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NEWT? Količina u optjecaju za NEWT je 215.00M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEWT? NEWT je postigao ATH cijenu od 0.83373560557428 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEWT? NEWT je vidio ATL cijenu od 0.24683047911912695 USD . Koliki je obujam trgovanja za NEWT? 24-satni obujam trgovanja za NEWT je $ 857.96K USD . Hoće li NEWT još narasti ove godine? NEWT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEWT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Newton Protocol (NEWT) Važna ažuriranja industrije

