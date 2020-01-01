Newton Protocol (NEWT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Newton Protocol (NEWT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Newton Protocol (NEWT) Informacije Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Službena web stranica: https://newt.foundation Bijela knjiga: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D Kupi NEWT odmah!

Newton Protocol (NEWT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Newton Protocol (NEWT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 56.91M $ 56.91M $ 56.91M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 264.70M $ 264.70M $ 264.70M Povijesni maksimum: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 Povijesni minimum: $ 0.24683047911912695 $ 0.24683047911912695 $ 0.24683047911912695 Trenutna cijena: $ 0.2647 $ 0.2647 $ 0.2647 Saznajte više o cijeni Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol (NEWT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Newton Protocol (NEWT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEWT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEWT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEWT tokena, istražite NEWT cijenu tokena uživo!

Newton Protocol (NEWT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEWT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEWT povijest cijena odmah!

