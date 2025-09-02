Više o NEO

NEO Cijena(NEO)

1 NEO u USD cijena uživo:

$6.51
-0.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NEO (NEO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:11:01 (UTC+8)

NEO (NEO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 6.315
24-satna najniža cijena
$ 6.787
24-satna najviša cijena

$ 6.315
$ 6.787
$ 196.85299682617188
$ 0.07228679955005646
+1.25%

-0.12%

-8.29%

-8.29%

NEO (NEO) cijena u stvarnom vremenu je $ 6.511. Tijekom protekla 24 sata, NEOtrgovalo je između najniže cijene $ 6.315 i najviše cijene $ 6.787, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEO je $ 196.85299682617188, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07228679955005646.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEO se promijenio za +1.25% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -8.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NEO (NEO)

No.118

$ 459.28M
$ 4.41M
$ 651.10M
70.54M
100,000,000
0.01%

2014-06-01 00:00:00

$ 0.159
$ 0.159$ 0.159

NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija NEO je $ 459.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.41M. Količina u optjecaju NEO je 70.54M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 651.10M.

NEO (NEO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NEO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00782-0.12%
30 dana$ +0.766+13.33%
60 dana$ +0.874+15.50%
90 dana$ +0.298+4.79%
NEO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NEO od $ -0.00782 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NEO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.766 (+13.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NEO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEO od $ +0.874 (+15.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NEO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.298 (+4.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NEO (NEO)?

Pogledajte NEO stranicu Povijest cijena sada.

Što je NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NEO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NEO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NEO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NEO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NEO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NEO (NEO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NEO (NEO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NEO.

Provjerite NEO predviđanje cijene sada!

NEO (NEO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NEO (NEO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NEO (NEO)

Tražiš kako kupiti NEO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NEO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NEO u lokalnim valutama

1 NEO(NEO) u VND
1 NEO(NEO) u AUD
1 NEO(NEO) u GBP
1 NEO(NEO) u EUR
1 NEO(NEO) u USD
1 NEO(NEO) u MYR
1 NEO(NEO) u TRY
1 NEO(NEO) u JPY
1 NEO(NEO) u ARS
1 NEO(NEO) u RUB
1 NEO(NEO) u INR
1 NEO(NEO) u IDR
1 NEO(NEO) u KRW
1 NEO(NEO) u PHP
1 NEO(NEO) u EGP
1 NEO(NEO) u BRL
1 NEO(NEO) u CAD
1 NEO(NEO) u BDT
1 NEO(NEO) u NGN
1 NEO(NEO) u COP
1 NEO(NEO) u ZAR
1 NEO(NEO) u UAH
1 NEO(NEO) u VES
1 NEO(NEO) u CLP
1 NEO(NEO) u PKR
1 NEO(NEO) u KZT
1 NEO(NEO) u THB
1 NEO(NEO) u TWD
1 NEO(NEO) u AED
1 NEO(NEO) u CHF
1 NEO(NEO) u HKD
1 NEO(NEO) u AMD
1 NEO(NEO) u MAD
1 NEO(NEO) u MXN
1 NEO(NEO) u SAR
1 NEO(NEO) u PLN
1 NEO(NEO) u RON
1 NEO(NEO) u SEK
1 NEO(NEO) u BGN
1 NEO(NEO) u HUF
1 NEO(NEO) u CZK
1 NEO(NEO) u KWD
1 NEO(NEO) u ILS
1 NEO(NEO) u AOA
1 NEO(NEO) u BHD
1 NEO(NEO) u BMD
1 NEO(NEO) u DKK
1 NEO(NEO) u HNL
1 NEO(NEO) u MUR
1 NEO(NEO) u NAD
1 NEO(NEO) u NOK
1 NEO(NEO) u NZD
1 NEO(NEO) u PAB
1 NEO(NEO) u PGK
1 NEO(NEO) u QAR
1 NEO(NEO) u RSD
дин.651.88132

NEO Resurs

Za dublje razumijevanje NEO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NEO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NEO

Koliko NEO (NEO) vrijedi danas?
Cijena NEO uživo u USD je 6.511 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEO u USD?
Trenutačna cijena NEO u USD je $ 6.511. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NEO?
Tržišna kapitalizacija za NEO je $ 459.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEO?
Količina u optjecaju za NEO je 70.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEO?
NEO je postigao ATH cijenu od 196.85299682617188 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEO?
NEO je vidio ATL cijenu od 0.07228679955005646 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEO?
24-satni obujam trgovanja za NEO je $ 4.41M USD.
Hoće li NEO još narasti ove godine?
NEO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NEO (NEO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

