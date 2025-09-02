NEAR (NEAR) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.297. Tijekom protekla 24 sata, NEARtrgovalo je između najniže cijene $ 2.277 i najviše cijene $ 2.454, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEAR je $ 20.463677506662826, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.405708843123474.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEAR se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, -2.37% u posljednjih 24 sata i -3.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu NEAR (NEAR)
$ 2.66M
$ 15.17M
$ 2.66M
1.16M
1,157,133.1517756
Trenutačna tržišna kapitalizacija NEAR je $ 2.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.17M. Količina u optjecaju NEAR je 1.16M, s ukupnom količinom od 1157133.1517756. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.66M.
NEAR (NEAR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena NEAR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.05578
-2.37%
30 dana
$ -0.057
-2.43%
60 dana
$ +0.023
+1.01%
90 dana
$ -0.209
-8.34%
NEAR promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NEAR od $ -0.05578 (-2.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
NEAR 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.057 (-2.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
NEAR 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEAR od $ +0.023 (+1.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
NEAR 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.209 (-8.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.
NEAR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NEAR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NEAR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o NEAR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NEAR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.