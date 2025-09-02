Više o NEAR

NEAR Cijena(NEAR)

1 NEAR u USD cijena uživo:

$2.298
$2.298$2.298
-2.37%1D
Grafikon aktualnih cijena NEAR (NEAR)
NEAR (NEAR) Informacije o cijeni (USD)

$ 2.277
$ 2.277$ 2.277
$ 2.454
$ 2.454$ 2.454
$ 2.277
$ 2.277$ 2.277

$ 2.454
$ 2.454$ 2.454

$ 20.463677506662826
$ 20.463677506662826$ 20.463677506662826

$ 0.405708843123474
$ 0.405708843123474$ 0.405708843123474

NEAR (NEAR) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.297. Tijekom protekla 24 sata, NEARtrgovalo je između najniže cijene $ 2.277 i najviše cijene $ 2.454, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEAR je $ 20.463677506662826, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.405708843123474.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEAR se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, -2.37% u posljednjih 24 sata i -3.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NEAR (NEAR)

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

$ 15.17M
$ 15.17M$ 15.17M

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

1.16M
1.16M 1.16M

1,157,133.1517756
1,157,133.1517756 1,157,133.1517756

Trenutačna tržišna kapitalizacija NEAR je $ 2.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.17M. Količina u optjecaju NEAR je 1.16M, s ukupnom količinom od 1157133.1517756. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.66M.

NEAR (NEAR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NEAR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.05578-2.37%
30 dana$ -0.057-2.43%
60 dana$ +0.023+1.01%
90 dana$ -0.209-8.34%
NEAR promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NEAR od $ -0.05578 (-2.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NEAR 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.057 (-2.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NEAR 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEAR od $ +0.023 (+1.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NEAR 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.209 (-8.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NEAR (NEAR)?

Pogledajte NEAR stranicu Povijest cijena sada.

Što je NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NEAR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

NEAR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NEAR (NEAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NEAR (NEAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NEAR.

Provjerite NEAR predviđanje cijene sada!

NEAR (NEAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NEAR (NEAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NEAR (NEAR)

Tražiš kako kupiti NEAR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NEAR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NEAR u lokalnim valutama

1 NEAR(NEAR) u VND
60,445.555
1 NEAR(NEAR) u AUD
A$3.49144
1 NEAR(NEAR) u GBP
1.67681
1 NEAR(NEAR) u EUR
1.95245
1 NEAR(NEAR) u USD
$2.297
1 NEAR(NEAR) u MYR
RM9.69334
1 NEAR(NEAR) u TRY
94.45264
1 NEAR(NEAR) u JPY
¥337.659
1 NEAR(NEAR) u ARS
ARS$3,163.91077
1 NEAR(NEAR) u RUB
185.06929
1 NEAR(NEAR) u INR
202.11303
1 NEAR(NEAR) u IDR
Rp37,655.73168
1 NEAR(NEAR) u KRW
3,199.14675
1 NEAR(NEAR) u PHP
131.20464
1 NEAR(NEAR) u EGP
￡E.111.47341
1 NEAR(NEAR) u BRL
R$12.47271
1 NEAR(NEAR) u CAD
C$3.14689
1 NEAR(NEAR) u BDT
279.15441
1 NEAR(NEAR) u NGN
3,517.60283
1 NEAR(NEAR) u COP
$9,224.88982
1 NEAR(NEAR) u ZAR
R.40.4272
1 NEAR(NEAR) u UAH
95.02689
1 NEAR(NEAR) u VES
Bs335.362
1 NEAR(NEAR) u CLP
$2,228.09
1 NEAR(NEAR) u PKR
Rs650.87792
1 NEAR(NEAR) u KZT
1,236.26837
1 NEAR(NEAR) u THB
฿74.1931
1 NEAR(NEAR) u TWD
NT$70.33414
1 NEAR(NEAR) u AED
د.إ8.42999
1 NEAR(NEAR) u CHF
Fr1.8376
1 NEAR(NEAR) u HKD
HK$17.89363
1 NEAR(NEAR) u AMD
֏878.05122
1 NEAR(NEAR) u MAD
.د.م20.62706
1 NEAR(NEAR) u MXN
$42.81608
1 NEAR(NEAR) u SAR
ريال8.61375
1 NEAR(NEAR) u PLN
8.33811
1 NEAR(NEAR) u RON
лв9.94601
1 NEAR(NEAR) u SEK
kr21.56883
1 NEAR(NEAR) u BGN
лв3.81302
1 NEAR(NEAR) u HUF
Ft774.96186
1 NEAR(NEAR) u CZK
47.89245
1 NEAR(NEAR) u KWD
د.ك0.700585
1 NEAR(NEAR) u ILS
7.69495
1 NEAR(NEAR) u AOA
Kz2,093.87629
1 NEAR(NEAR) u BHD
.د.ب0.863672
1 NEAR(NEAR) u BMD
$2.297
1 NEAR(NEAR) u DKK
kr14.63189
1 NEAR(NEAR) u HNL
L60.08952
1 NEAR(NEAR) u MUR
105.2026
1 NEAR(NEAR) u NAD
$40.33532
1 NEAR(NEAR) u NOK
kr22.94703
1 NEAR(NEAR) u NZD
$3.88193
1 NEAR(NEAR) u PAB
B/.2.297
1 NEAR(NEAR) u PGK
K9.71631
1 NEAR(NEAR) u QAR
ر.ق8.36108
1 NEAR(NEAR) u RSD
дин.229.81485

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NEAR

Koliko NEAR (NEAR) vrijedi danas?
Cijena NEAR uživo u USD je 2.297 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEAR u USD?
Trenutačna cijena NEAR u USD je $ 2.297. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NEAR?
Tržišna kapitalizacija za NEAR je $ 2.66M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEAR?
Količina u optjecaju za NEAR je 1.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEAR?
NEAR je postigao ATH cijenu od 20.463677506662826 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEAR?
NEAR je vidio ATL cijenu od 0.405708843123474 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEAR?
24-satni obujam trgovanja za NEAR je $ 15.17M USD.
Hoće li NEAR još narasti ove godine?
NEAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
