Mystery (MYSTERY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000001732. Tijekom protekla 24 sata, MYSTERYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000001712 i najviše cijene $ 0.000000001967, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MYSTERY je $ 0.000000071625505595, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000835682667.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MYSTERY se promijenio za -5.00% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -21.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Mystery (MYSTERY)
No.2257
$ 728.64K
$ 728.64K$ 728.64K
$ 56.56K
$ 56.56K$ 56.56K
$ 728.64K
$ 728.64K$ 728.64K
420.69T
420.69T 420.69T
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000
420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000
100.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Mystery je $ 728.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.56K. Količina u optjecaju MYSTERY je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 728.64K.
Mystery (MYSTERY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Mystery za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000000000791
-0.44%
30 dana
$ -0.000000000821
-32.16%
60 dana
$ -0.000000000584
-25.22%
90 dana
$ -0.000000000897
-34.12%
Mystery promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MYSTERY od $ -0.00000000000791 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Mystery 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000000821 (-32.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Mystery 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MYSTERY od $ -0.000000000584 (-25.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Mystery 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000000897 (-34.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders.
