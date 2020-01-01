Mystery (MYSTERY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mystery (MYSTERY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mystery (MYSTERY) Informacije Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders. Službena web stranica: https://furies-mystery.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974 Kupi MYSTERY odmah!

Mystery (MYSTERY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mystery (MYSTERY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 730.32K $ 730.32K $ 730.32K Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 730.32K $ 730.32K $ 730.32K Povijesni maksimum: $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 Povijesni minimum: $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 Trenutna cijena: $ 0.000000001736 $ 0.000000001736 $ 0.000000001736 Saznajte više o cijeni Mystery (MYSTERY)

Mystery (MYSTERY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mystery (MYSTERY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MYSTERY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MYSTERY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MYSTERY tokena, istražite MYSTERY cijenu tokena uživo!

Mystery (MYSTERY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MYSTERY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MYSTERY povijest cijena odmah!

MYSTERY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MYSTERY? Naša MYSTERY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MYSTERY predviđanje cijene tokena odmah!

