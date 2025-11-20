Mavryk Network Cijena danas

Trenutačna cijena Mavryk Network (MVRK) danas je $ 0.02212, s promjenom od 5.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MVRK u USD je $ 0.02212 po MVRK.

Mavryk Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MVRK. Tijekom posljednja 24 sata, MVRK trgovao je između $ 0.02162 (niska) i $ 0.02332 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MVRK se kretao +2.31% u posljednjem satu i -18.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 6.12K.

Informacije o tržištu Mavryk Network (MVRK)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.12M$ 22.12M $ 22.12M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain MAVRYK

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mavryk Network je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.12K. Količina u optjecaju MVRK je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.12M.