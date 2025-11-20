MTP Cijena danas

Trenutačna cijena MTP (MTP) danas je $ 0.0006888, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MTP u USD je $ 0.0006888 po MTP.

MTP trenutačno je na #2331 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 606.14K, s količinom u optjecaju od 880.00M MTP. Tijekom posljednja 24 sata, MTP trgovao je između $ 0.0006571 (niska) i $ 0.0007167 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.05713413468944079, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000592581178461329.

U kratkoročnim performansama, MTP se kretao +1.08% u posljednjem satu i -7.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.31K.

Informacije o tržištu MTP (MTP)

Poredak No.2331 Tržišna kapitalizacija $ 606.14K$ 606.14K $ 606.14K Obujam (24 sata) $ 59.31K$ 59.31K $ 59.31K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 688.80K$ 688.80K $ 688.80K Količina u optjecaju 880.00M 880.00M 880.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 88.00% Javni blockchain BSC

