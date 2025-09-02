Više o MOVR

Moonriver Cijena(MOVR)

$6.124
-0.82%1D
Grafikon aktualnih cijena Moonriver (MOVR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:09:11 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.57%

-0.82%

+0.69%

+0.69%

Moonriver (MOVR) cijena u stvarnom vremenu je $ 6.125. Tijekom protekla 24 sata, MOVRtrgovalo je između najniže cijene $ 5.935 i najviše cijene $ 6.403, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOVR je $ 495.7138640349697, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOVR se promijenio za +0.57% u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i +0.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moonriver (MOVR)

No.501

MOVR

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moonriver je $ 60.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 786.79K. Količina u optjecaju MOVR je 9.82M, s ukupnom količinom od 12071635. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.94M.

Moonriver (MOVR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Moonriver za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.05063-0.82%
30 dana$ +0.591+10.67%
60 dana$ +0.643+11.72%
90 dana$ -0.465-7.06%
Moonriver promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MOVR od $ -0.05063 (-0.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Moonriver 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.591 (+10.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Moonriver 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOVR od $ +0.643 (+11.72%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Moonriver 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.465 (-7.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Moonriver (MOVR)?

Pogledajte Moonriver stranicu Povijest cijena sada.

Što je Moonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Moonriver dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Moonriver ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MOVR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Moonriver na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Moonriver učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Moonriver Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Moonriver (MOVR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Moonriver (MOVR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Moonriver.

Provjerite Moonriver predviđanje cijene sada!

Moonriver (MOVR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moonriver (MOVR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOVR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Moonriver (MOVR)

Tražiš kako kupiti Moonriver? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Moonriver na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MOVR u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Moonriver, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Moonriver web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moonriver

Koliko Moonriver (MOVR) vrijedi danas?
Cijena MOVR uživo u USD je 6.125 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOVR u USD?
Trenutačna cijena MOVR u USD je $ 6.125. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Moonriver?
Tržišna kapitalizacija za MOVR je $ 60.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOVR?
Količina u optjecaju za MOVR je 9.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOVR?
MOVR je postigao ATH cijenu od 495.7138640349697 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOVR?
MOVR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOVR?
24-satni obujam trgovanja za MOVR je $ 786.79K USD.
Hoće li MOVR još narasti ove godine?
MOVR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOVR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:09:11 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

