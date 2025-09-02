Više o MOTHER

MOTHER IGGY Logotip

MOTHER IGGY Cijena(MOTHER)

1 MOTHER u USD cijena uživo:

$0.007277
$0.007277$0.007277
-0.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MOTHER IGGY (MOTHER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:59:04 (UTC+8)

MOTHER IGGY (MOTHER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.007098
$ 0.007098$ 0.007098
24-satna najniža cijena
$ 0.007847
$ 0.007847$ 0.007847
24-satna najviša cijena

$ 0.007098
$ 0.007098$ 0.007098

$ 0.007847
$ 0.007847$ 0.007847

$ 0.24055675268148544
$ 0.24055675268148544$ 0.24055675268148544

$ 0.00320047701821895
$ 0.00320047701821895$ 0.00320047701821895

-0.09%

-0.58%

+2.73%

+2.73%

MOTHER IGGY (MOTHER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007277. Tijekom protekla 24 sata, MOTHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007098 i najviše cijene $ 0.007847, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOTHER je $ 0.24055675268148544, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00320047701821895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOTHER se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i +2.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MOTHER IGGY (MOTHER)

No.1250

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

$ 58.19K
$ 58.19K$ 58.19K

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

986.14M
986.14M 986.14M

986,143,154.31
986,143,154.31 986,143,154.31

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija MOTHER IGGY je $ 7.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.19K. Količina u optjecaju MOTHER je 986.14M, s ukupnom količinom od 986143154.31. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.18M.

MOTHER IGGY (MOTHER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MOTHER IGGY za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00004245-0.58%
30 dana$ +0.001288+21.50%
60 dana$ +0.000628+9.44%
90 dana$ -0.004127-36.19%
MOTHER IGGY promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MOTHER od $ -0.00004245 (-0.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MOTHER IGGY 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001288 (+21.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MOTHER IGGY 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOTHER od $ +0.000628 (+9.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MOTHER IGGY 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004127 (-36.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MOTHER IGGY (MOTHER)?

Pogledajte MOTHER IGGY stranicu Povijest cijena sada.

Što je MOTHER IGGY (MOTHER)

MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain.

MOTHER IGGY dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MOTHER IGGY ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MOTHER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MOTHER IGGY na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MOTHER IGGY učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MOTHER IGGY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MOTHER IGGY (MOTHER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MOTHER IGGY (MOTHER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MOTHER IGGY.

Provjerite MOTHER IGGY predviđanje cijene sada!

MOTHER IGGY (MOTHER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MOTHER IGGY (MOTHER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOTHER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MOTHER IGGY (MOTHER)

Tražiš kako kupiti MOTHER IGGY? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MOTHER IGGY na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MOTHER u lokalnim valutama

1 MOTHER IGGY(MOTHER) u VND
191.494255
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u AUD
A$0.01106104
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u GBP
0.00531221
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u EUR
0.00618545
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u USD
$0.007277
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u MYR
RM0.03070894
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u TRY
0.29937578
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u JPY
¥1.069719
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u ARS
ARS$10.02341257
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u RUB
0.58623512
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u INR
0.64073985
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u IDR
Rp119.29506288
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u KRW
10.1492319
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u PHP
0.41573501
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u EGP
￡E.0.35308004
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u BRL
R$0.03951411
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u CAD
C$0.00996949
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u BDT
0.88437381
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u NGN
11.14392503
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u COP
$29.22486862
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u ZAR
R.0.1280752
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u UAH
0.30148611
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u VES
Bs1.062442
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u CLP
$7.044136
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u PKR
Rs2.06492152
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u KZT
3.92288516
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u THB
฿0.23511987
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u TWD
NT$0.22296728
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u AED
د.إ0.02670659
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u CHF
Fr0.0058216
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u HKD
HK$0.05668783
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u AMD
֏2.78170602
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u MAD
.د.م0.06534746
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u MXN
$0.13571605
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u SAR
ريال0.02728875
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u PLN
0.02648828
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u RON
лв0.03150941
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u SEK
kr0.06833103
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u BGN
лв0.01207982
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u HUF
Ft2.4567152
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u CZK
0.15179822
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u KWD
د.ك0.002219485
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u ILS
0.02437795
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u AOA
Kz6.63349489
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u BHD
.د.ب0.002743429
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u BMD
$0.007277
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u DKK
kr0.04635449
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u HNL
L0.1906574
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u MUR
0.3332866
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u NAD
$0.12800243
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u NOK
kr0.07269723
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u NZD
$0.01229813
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u PAB
B/.0.007277
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u PGK
K0.03078171
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u QAR
ر.ق0.02648828
1 MOTHER IGGY(MOTHER) u RSD
дин.0.72857324

MOTHER IGGY Resurs

Za dublje razumijevanje MOTHER IGGY, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena MOTHER IGGY web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MOTHER IGGY

Koliko MOTHER IGGY (MOTHER) vrijedi danas?
Cijena MOTHER uživo u USD je 0.007277 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOTHER u USD?
Trenutačna cijena MOTHER u USD je $ 0.007277. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MOTHER IGGY?
Tržišna kapitalizacija za MOTHER je $ 7.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOTHER?
Količina u optjecaju za MOTHER je 986.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOTHER?
MOTHER je postigao ATH cijenu od 0.24055675268148544 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOTHER?
MOTHER je vidio ATL cijenu od 0.00320047701821895 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOTHER?
24-satni obujam trgovanja za MOTHER je $ 58.19K USD.
Hoće li MOTHER još narasti ove godine?
MOTHER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOTHER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:59:04 (UTC+8)

MOTHER IGGY (MOTHER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

