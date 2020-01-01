MOTHER IGGY (MOTHER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MOTHER IGGY (MOTHER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MOTHER IGGY (MOTHER) Informacije MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://www.mother.fun/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3S8qX1MsMqRbiwKg2cQyx7nis1oHMgaCuc9c4VfvVdPN Kupi MOTHER odmah!

MOTHER IGGY (MOTHER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MOTHER IGGY (MOTHER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Ukupna količina: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M Količina u optjecaju: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Povijesni maksimum: $ 0.242584 $ 0.242584 $ 0.242584 Povijesni minimum: $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 Trenutna cijena: $ 0.007557 $ 0.007557 $ 0.007557 Saznajte više o cijeni MOTHER IGGY (MOTHER)

MOTHER IGGY (MOTHER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MOTHER IGGY (MOTHER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOTHER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOTHER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOTHER tokena, istražite MOTHER cijenu tokena uživo!

MOTHER IGGY (MOTHER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOTHER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MOTHER povijest cijena odmah!

MOTHER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOTHER? Naša MOTHER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOTHER predviđanje cijene tokena odmah!

