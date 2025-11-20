MULTIVERSE MONKEY Cijena danas

Trenutačna cijena MULTIVERSE MONKEY (MMON) danas je $ 0.004797, s promjenom od 5.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MMON u USD je $ 0.004797 po MMON.

MULTIVERSE MONKEY trenutačno je na #4402 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 MMON. Tijekom posljednja 24 sata, MMON trgovao je između $ 0.004368 (niska) i $ 0.004833 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.042695293829316555, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.001090839978500265.

U kratkoročnim performansama, MMON se kretao +0.50% u posljednjem satu i +103.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.89K.

Informacije o tržištu MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Poredak No.4402 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.97M$ 47.97M $ 47.97M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain ETH

