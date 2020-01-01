MLXC (MLXC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MLXC (MLXC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MLXC (MLXC) Informacije The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate. Službena web stranica: https://marvellex.com/ Bijela knjiga: https://s3.amazonaws.com/marvellex.com/Marvellex%E2%80%93White-Paper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.marvellex.com/ Kupi MLXC odmah!

MLXC (MLXC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MLXC (MLXC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Povijesni maksimum: $ 0.2227 $ 0.2227 $ 0.2227 Povijesni minimum: $ 0.00000013969110984 $ 0.00000013969110984 $ 0.00000013969110984 Trenutna cijena: $ 0.00000155 $ 0.00000155 $ 0.00000155 Saznajte više o cijeni MLXC (MLXC)

MLXC (MLXC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MLXC (MLXC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MLXC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MLXC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MLXC tokena, istražite MLXC cijenu tokena uživo!

