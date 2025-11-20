Mitosis Cijena danas

Trenutačna cijena Mitosis (MITO) danas je $ 0.0773, s promjenom od 2.31% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MITO u USD je $ 0.0773 po MITO.

Mitosis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15.17M, s količinom u optjecaju od 196.27M MITO. Tijekom posljednja 24 sata, MITO trgovao je između $ 0.07258 (niska) i $ 0.07817 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MITO se kretao -0.20% u posljednjem satu i -10.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 61.91K.

Informacije o tržištu Mitosis (MITO)

Tržišna kapitalizacija $ 15.17M$ 15.17M $ 15.17M Obujam (24 sata) $ 61.91K$ 61.91K $ 61.91K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.30M$ 77.30M $ 77.30M Količina u optjecaju 196.27M 196.27M 196.27M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 19.62% Javni blockchain BSC

