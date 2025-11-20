BurzaDEX+
Cijena Mitosis uživo danas je 0.0773 USD.MITO tržišna kapitalizacija je 15,171,909.2386 USD. Pratite ažuriranja cijene MITO u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Mitosis Cijena(MITO)

1 MITO u USD cijena uživo:

$0.07724
+2.31%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mitosis (MITO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 13:52:02 (UTC+8)

Mitosis Cijena danas

Trenutačna cijena Mitosis (MITO) danas je $ 0.0773, s promjenom od 2.31% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MITO u USD je $ 0.0773 po MITO.

Mitosis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15.17M, s količinom u optjecaju od 196.27M MITO. Tijekom posljednja 24 sata, MITO trgovao je između $ 0.07258 (niska) i $ 0.07817 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MITO se kretao -0.20% u posljednjem satu i -10.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 61.91K.

Informacije o tržištu Mitosis (MITO)

$ 15.17M
$ 61.91K
$ 77.30M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mitosis je $ 15.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.91K. Količina u optjecaju MITO je 196.27M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.30M.

Mitosis Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.07258
24-satna najniža cijena
$ 0.07817
24-satna najviša cijena

$ 0.07258
$ 0.07817
--
--
-0.20%

+2.31%

-10.67%

-10.67%

Mitosis (MITO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mitosis za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001744+2.31%
30 dana$ -0.03739-32.61%
60 dana$ -0.18439-70.47%
90 dana$ +0.0673+673.00%
Mitosis promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MITO od $ +0.001744 (+2.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mitosis 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03739 (-32.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mitosis 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MITO od $ -0.18439 (-70.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mitosis 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0673 (+673.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mitosis (MITO)?

Pogledajte Mitosis stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Mitosis

Mitosis (MITO) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MITO u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Mitosis (MITO) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Mitosis mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

--
--
--
--
$0.07724
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

